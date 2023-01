ये जवानी है दीवानी की ये हसीना दूसरी बार बनने जा रही मां, बेबी बंप के साथ शेयर की गुड न्यूज

मुंबईPublished: Jan 17, 2023 12:50:05 pm Submitted by: Jyoti Singh

Evelyn Sharma Mother to be on Second Time : बॉलीवुड एक्ट्रेस एलविन शर्मा दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। एक्ट्रेस ने अपने बेबी बंप की फोटो शेयर कर ये गुड न्यूज अपने फैंस के साथ साझा की है।

Evelyn Sharma : बॉलीवुड इंडस्ट्री में पिछले साल कई सेलेब्स के घर नन्हीं किलकारी गूंजी है। जिसमें आलिया-रणबीर, बिपाशा-करण सिंह ग्रोवर समेत कई स्टार्स शामिल हैं। अब बॉलीवुड की एक और हसीना के घर नन्हा मेहमान आने वाला है। एक्ट्रेस एवलिन शर्मा (Evelyn Sharma) जन्द ही दोबारा मां बनने वाली हैं। उन्होंने यह गुड न्यूज हाल ही में अपने फैंस के साथ शेयर की है। एवलिन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बेबी बंप की तस्वीरें शेयर की हैं। जिसके बाद से ही फैंस उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं।