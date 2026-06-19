“हर हफ्ते नई गर्लफ्रेंड?” फराह खान ने खोले अक्षय कुमार के पुराने राज, सुनकर छूट जाएगी हंसी!

ये पुरानी यादों की बात यहीं नहीं रुकी। अक्षय और फराह ने फिल्म 'तीस मार खान' की शूटिंग के दौरान का एक दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया, जिसमें फराह ने बताया कि फिल्म की शूटिंग मुंबई से दूर मालशेज इलाके में होती थी, लेकिन अक्षय रोज शूटिंग खत्म होने के बाद घर लौट जाते थे और अगली सुबह समय पर सेट पर पहुंच जाते थे। दरअसल, जब राजपाल यादव ने पूछा कि ये कैसे पॉसिबल होता था, तो अक्षय ने खुलासा किया कि वो हेलीकॉप्टर से सफर करते थे। ये सुनकर सभी हंस पड़े। फराह ने मजाक में कहा कि उन्होंने पहली बार किसी एक्टर को हेलीकॉप्टर को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करते देखा था। हालांकि उन्होंने अक्षय की समय की पाबंदी की भी तारीफ की।