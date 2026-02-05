5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

अश्लील और भद्दी टिप्पणी से तंग आकर एक्ट्रेस ने उठाया बड़ा कदम, पुलिस जांच शुरू

Actor Eesha Rebba files police complaint: सोशल मीडिया पर लगातार हो रही आपत्तिजनक ट्रोलिंग और अपमानजनक टिप्पणियों से तंग आकर एक्ट्रेस ईशा रेब्बा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 05, 2026

अश्लील और भद्दी टिप्पणी से तंग आकर एक्ट्रेस ईशा रेब्बा ने उठाया बड़ा कदम, पुलिस जांच शुरू

एक्ट्रेस ईशा रेब्बा(सोर्स: x @ActrezHub के अकाउंट द्वारा)

Actor Eesha Rebba Files Police Complaint: बंजारा हिल्स पुलिस ने दावा किया है कि साउथ एक्ट्रेस ईशा रेब्बा ने सोशल मीडिया पर मिलने वाले अभद्र और बदनाम करने वाले कमेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बता दें, शिकायत के आधार पर आईटी एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है और जांच शुरू कर दी गई है।

अश्लील और अपमानजनक पोस्ट

पुलिस जांच में ईशा ने बताया है कि किसी फेक इंस्टाग्राम अकाउंट से उनके बारे में अश्लील, भद्दी टिप्पणी और अपमानजनक पोस्ट की गई, जिसने उन्हें इमोशनली आहत किया और सार्वजनिक तौर पर अपमानित महसूस कराया। उन्होंने कहा,"ऐसे कमेंट बार‑बार आते रहते हैं और गुमनामी के पीछे छिपकर लोगों को बदनाम करने का स्टाइल बन गया है।" शिकायत में कथित व्यक्ति की जानकारियां पुलिस को दी गई हैं और ईशा ने अधिकारियों से जल्द प्रभावी कार्रवाई की मांग की है, जिसमें एक्ट्रेस ने खुद भी जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है और आवश्यक सबूत उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहने का ऐलान किया है।

इतना ही नहीं, मामले पर बंजारा हिल्स पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और साइबर टीम सहित संबंधित इकाइयां आगे की जांच कर रही हैं। पुलिस ने कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभद्र टिप्पणी और ऑनलाइन हैरेसमेंट को गंभीरता से लिया जा रहा है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कदम उठाए जाएंगे।

एक्ट्रेस को मिली ऑनलाइन प्रताड़ना

अगर एक्ट्रेस की फिल्‍मों पर बात करें तो, ईशा रेब्बा ने हाल ही में सजीव निर्देशित फिल्म 'ओम शांति शांति शांति' में थारुन भास्कर धास्यम के साथ नजर आई थीं। ये फिल्म वर्तमान में थिएटर में रिलीज है और इस बीच एक्ट्रेस को मिली ऑनलाइन प्रताड़ना ने उनकी वापसी की खुशी पर भी छाया डाल दिया है।

बता दें, समाज और उद्योग में बढ़ते डिजिटल दुरुपयोग के इस मुद्दे ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और कानून प्रनाली के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए ताकि एक्ट्रेस और आम लोगों को ऑनलाइन सुरक्षा और सम्मान मिल सके, पुलिस की जांच जारी है और आगे की जानकारी मिलने पर अपडेट दिए जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

05 Feb 2026 12:49 pm

Hindi News / Entertainment / अश्लील और भद्दी टिप्पणी से तंग आकर एक्ट्रेस ने उठाया बड़ा कदम, पुलिस जांच शुरू

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

गोविंदा पर हुआ हमला…मिल रही हैं धमकियां, मैनेजर शशि सिन्हा का चौंकाने वाला खुलासा

गोविंदा के मैनेजर ने एक्टर के काम और उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई राज खोले हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिसके सामने आते हैं हर कोई हैरान रह गया है। उन्होंने गोविंदा पर बंदूक से अटैक का खुलासा किया है और साथ ही बताया है कि उन्हें धमकियों भरे फोन कॉल भी आ रहे हैं।
बॉलीवुड

पीएम मोदी पर नसीरुद्दीन शाह के बेबाक बोल, कार्यक्रम से हटाए जाने पर भड़के एक्टर, बोले- ये वो भारत नहीं…

Naseeruddin Shah On PM Modi
बॉलीवुड

Mirzapur The Movie Release: कालीन भैया के भौकाल से कांपेगा थिएटर, इस दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म

फिल्म मिर्जापुर की रिलीज डेट सामने आ गई है। एक बार फिर बड़े पर्दे पर भौकाल मचाने के लिए तैयार है। फैंस इस घोषणा के बाद बेहद एक्साइटेड हो रहे हैं।
बॉलीवुड

सुशांत की मौत के 7 साल बाद एक्ट्रेस करियर ने ली करवट, विजय वर्मा संग करेंगी कमबैक

रिया चक्रवर्ती कमबैक करने को है तैयार(सोर्स: x @filmfare के अकाउंट द्वारा)
बॉलीवुड

जीनत अमान ने धर्मेंद्र संग वायरल सीन दिखाकर बॉलीवुड के ईव-टीजिंग कल्चर पर तोड़ी चुप्पी

जीनत अमान
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.