अश्लील और भद्दी टिप्पणी से तंग आकर एक्ट्रेस ने उठाया बड़ा कदम, पुलिस जांच शुरू

पुलिस जांच में ईशा ने बताया है कि किसी फेक इंस्टाग्राम अकाउंट से उनके बारे में अश्लील, भद्दी टिप्पणी और अपमानजनक पोस्ट की गई, जिसने उन्हें इमोशनली आहत किया और सार्वजनिक तौर पर अपमानित महसूस कराया। उन्होंने कहा,"ऐसे कमेंट बार‑बार आते रहते हैं और गुमनामी के पीछे छिपकर लोगों को बदनाम करने का स्टाइल बन गया है।" शिकायत में कथित व्यक्ति की जानकारियां पुलिस को दी गई हैं और ईशा ने अधिकारियों से जल्द प्रभावी कार्रवाई की मांग की है, जिसमें एक्ट्रेस ने खुद भी जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है और आवश्यक सबूत उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहने का ऐलान किया है।