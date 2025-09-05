‘दृश्यम’ से 100 गुना सस्पेंस और मिस्ट्रीरीस है ये फिल्म, आपकी सोच से भी परे है इसकी क्लाइमैक्स

इसके बाद प्रिया सच्चाई जानने की ठान लेती है और खुद ही जांच शुरू कर देती है। जैसे-जैसे वह आगे बढ़ती है, उसे कॉलोनी में छिपे हुए अंधेरे रहस्यों का पता चलता है। फिल्म का इंटरवल एक बड़ा मोड़ लेकर आता है और क्लाइमैक्स में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है, जो दर्शकों को हैरान कर देता है। बता दें कि महज 14 करोड़ के बजट में बनी 'सूक्ष्मदर्शिनी' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी को चौंका दिया। इस फिल्म ने भारत में 27.92 करोड़ रुपये और विदेशों में 22.25 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई की। इस तरह फिल्म ने वर्ल्डवाइड लगभग 54.36 करोड़ रुपये से का ग्रॉस कलेक्शन किया।