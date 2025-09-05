Patrika LogoSwitch to English

‘दृश्यम’ से 100 गुना सस्पेंस और मिस्ट्रीरीस है ये फिल्म, आपकी सोच से भी परे है इसकी क्लाइमैक्स

Suspense And Mysterious Movie: ये फिल्म 'दृश्यम' से भी 100 गुना ज्यादा सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी है। इसका क्लाइमैक्स तो आपकी सोच से भी परे है। हर पल रहस्य गहराता जाता है और कहानी ऐसे मोड़ लेती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। अगर आप रोमांच और रहस्य से भरपूर फिल्मों के दीवाने हैं, तो ये फिल्म आपके होश उड़ा देगी…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 05, 2025

'दृश्यम' से 100 गुना सस्पेंस और मिस्ट्रीरीस है ये फिल्म, आपकी सोच से भी परे है इसकी क्लाइमैक्स
'सूक्ष्मदर्शिनी' (फोटो सोर्स: X)

Suspense And Mysterious Movie: आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म धूम मचा रही है, जिसने बिना किसी खास प्रमोशन के ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। 2 घंटे 23 मिनट की ये मलयालम फिल्म अपनी दिलचस्प कहानी और सस्पेंस से दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रही थी। इस फिल्म का नाम है 'सूक्ष्मदर्शिनी'।

'सूक्ष्मदर्शिनी' 2024 में रिलीज हुई थी और इसमें बासिल जोसेफ और नाजरिया नजीम मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी एक साधारण हाउसवाइफ के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक रहस्यमयी घटना के बाद सच्चाई का पता लगाने के लिए निकल पड़ती है।

फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी प्रियदर्शिनी (प्रिया) नाम की एक आम गृहणी के बारे में है। प्रिया अपने पति एंटनी और बेटी के साथ हंसी-खुशी जीवन बिता रही होती है। लेकिन उनकी कॉलोनी में मैनुअल अपनी मां ग्रेस के साथ शिफ्ट होता है और इसके बाद उनकी शांत जिंदगी में उथल-पुथल मच जाती है। बता दें कि एक दिन मैनुअल की मां अचानक गायब हो जाती हैं। मैनुअल दावा करता है कि उसकी मां अल्जाइमर से पीड़ित है, इसलिए वह कहीं भटक गई है लेकिन प्रिया को मैनुअल की बातों पर यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है।

सूक्ष्मदर्शिनी (फोटो सोर्स: X)

अंधेरे रहस्यों का पता

इसके बाद प्रिया सच्चाई जानने की ठान लेती है और खुद ही जांच शुरू कर देती है। जैसे-जैसे वह आगे बढ़ती है, उसे कॉलोनी में छिपे हुए अंधेरे रहस्यों का पता चलता है। फिल्म का इंटरवल एक बड़ा मोड़ लेकर आता है और क्लाइमैक्स में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है, जो दर्शकों को हैरान कर देता है। बता दें कि महज 14 करोड़ के बजट में बनी 'सूक्ष्मदर्शिनी' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी को चौंका दिया। इस फिल्म ने भारत में 27.92 करोड़ रुपये और विदेशों में 22.25 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई की। इस तरह फिल्म ने वर्ल्डवाइड लगभग 54.36 करोड़ रुपये से का ग्रॉस कलेक्शन किया।

वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी

'सूक्ष्मदर्शिनी' की सफलता का श्रेय फिल्म की मजबूत कहानी और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी को जाता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर 'सूक्ष्मदर्शिनी' हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी उपलब्ध है। बासिल जोसेफ और नाजरिया नजीम के बेहतरीन अभिनय ने फिल्म को और भी खास बना दिया है। फिल्म में सस्पेंस, ह्यूमर और इमोशंस का सही तालमेल है, जो इसे देखने लायक बनाता है। 'सूक्ष्मदर्शिनी' का निर्देशन एमसी जितिन ने किया है। अगर आप सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं, तो यह फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी।

Updated on:

05 Sept 2025 03:24 pm

Published on:

05 Sept 2025 03:20 pm

