IFFI 2025 : अनुपम खेर खुजलाने लगे सिर… गोवा के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहली बार हुईं ये 5 चीजें

First Time In IFFI 2025 : आज 56वां भारतीय अंतर्राष्‍ट्रीय फिल्‍म महोत्‍सव-इफ्फी 2025 का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन कंटेट, क्रिएटर्स और कल्चर को ध्यान में रखकर आयोजन किया जा रहा है। पहली बार मनोरंजन और कल्चर के थीम पर ऐतिहासिक ग्रैंड परेड (IFFI 2025 opening parade) निकाला गया। इसमें अलग-अलग राज्य-समुदाय के कल्चर को दिखाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन तुलसी पूजन के साथ किया गया।