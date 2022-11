Kirti Kulhari को सेक्स से परहेज नहीं, बोलीं इंटीमेंट सीन्स करते समय Ex हसबैंड करते हैं मदद

Kirti Kulhari : वेब सीरीज 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' में इंटीमेंट सीन्स करने पर एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी ने अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि सेक्स अब मेरे लिए मेरे दिमाग में काफी नॉर्मल हो चुका है। ये अब कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें एक्स हसबैंड पूरी मदद करते हैं।

मुंबई Published: November 16, 2022 02:38:31 pm

Kirti Kulhari : बॉलीवुड एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी (Kirti Kulhari) फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। इन दिनों वह अपनी वेब सीरीज 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' (Four More Shots Please) के अगले सीजन को लेकर सुर्खियों में हैं। इस मौके पर एक्ट्रेस ने सेल्फ लव और स्क्रीन पर इंटीमेट सीन्स को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि वह पूरी जिंदगी प्यार खोजने की कोशिश करती रह गईं। उन्होंने दूसरों के वैलिडेशन का इंतजार किया है। लेकिन अब वह खुद से प्यार करना सीख चुकी हैं। कीर्ति ने बताया कि खुद से प्यार करने की फीलिंग पहली बार मैंने खुद के अंदर ही पाई है।

