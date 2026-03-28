किताबों से निकलकर पेपर तक पहुंचा ‘धुरंधर’! हमजा-रहमान बना एग्जाम का टॉपिक, हुआ वायरल

दरअसल, पेपर के एक सवाल में लिखा था कि जमील जमाली, एसपी चौधरी असलम और यालिना जमाली प्रॉफिट और लॉस को बराबर-बराबर बांटते हैं। फिर एसपी चौधरी व्यवसाय से रिटायर हो जाते हैं। ऐसे में नया प्रॉफिट और लॉस का अनुपात क्या होगा, स्टूडेंट को इन सवालों को हल करना था। इसके साथ ही, एक सवाल में रहमान की मृत्यु की तारीख 5 दिसंबर 2025 बताई गई थी और ये सिर्फ सवालों में ही नहीं, बल्कि पूरे बैलेंस शीट में भी धुरंधर के किरदारो के नाम शामिल किए गए थे। इससे टेस्ट पेपर एक सामान्य परीक्षा से हटकर एक मजेदार और रचनात्मक अनुभव बन गया।