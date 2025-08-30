Patrika LogoSwitch to English

'तू गरीब है…' कहकर गर्लफ्रेंड ने तोड़ा दिल, आज है ये सिंगर शोहरत की बुलंदियों पर

Famous Singer: एक मशहूर सिंगर, जिसे कभी उसकी गर्लफ्रेंड ने 'तू गरीब है…' कहकर छोड़ दिया था, आज शोहरत की बुलंदियों पर है। इस दर्दनाक अनुभव को अपनी ताकत बनाते हुए, उसने संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है और करोड़ों दिलों पर राज कर रहा है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 30, 2025

'तू गरीब है...' कहकर गर्लफ्रेंड ने तोड़ा दिल, आज है ये सिंगर शोहरत की बुलंदियों पर
मशहूर सिंगर गुरु रंधावा(फोटो सोर्स: X)

Famous Singer: कहते हैं कि जब जिंदगी धोखा देती है तो इंसान के पास दो रास्ते होते हैं या तो वो हार मान ले, या फिर अपनी मेहनत से दुनिया को दिखा दे कि वो किस मिट्टी का बना है। ऐसी ही कहानी है मशहूर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा की, जिन्हें कभी उनकी गर्लफ्रेंड ने ये कहकर छोड़ दिया था कि 'तेरे पास तो पैसे नहीं हैं…!' लेकिन आज वही गुरु रंधावा बॉलीवुड से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री तक अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। उनके गानों पर करोड़ों लोग झूमते हैं, उनकी आवाज ने उन्हें स्टार बना दिया है और उनके पास अब शोहरत के साथ-साथ करोड़ों की दौलत भी है।

कई उतार-चढ़ाव

आज गुरु रंधावा का जन्मदिन है। वो 34 साल के हो गए हैं। इन 34 सालों में उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। उनके गाने 'Azul' को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। उनके इस गाने में स्कूली लड़कियों की छवि को खराब करने का आरोप लगा है। इस विवाद के बीच यह गाना युवाओं की जुबान पर चढ़ा हुआ है और यूट्यूब पर इस गाने को 40 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं।

करियर की शुरुआत छोटे-छोटे स्टेज शो

बता दें कि गुरु रंधावा का असली नाम गुरशरणजोत सिंह रंधावा है और उनका जन्म 30 अगस्त 1991 को पंजाब के गुरदासपुर जिले में हुआ था। बताया जाता है कि गुरु को बचपन से ही म्यूजिक की ओर झुकाव था और जब वह स्कूल में पढ़ाई करते थे तो वहां सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया करते थे। गुरु ने अपने करियर की शुरुआत छोटे-छोटे स्टेज शो और शादियों में सिंगिंग करके की। यहीं से उनका सिंगिंग सफर शुरू हुआ और 2012 में गुरु का पहला गाना 'सेम गर्ल' रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने सिंगर अर्जुन के साथ काम किया। ये गाना ज्यादा सफल नहीं रहा।

असली सफलता 'Patola' से

इसके बाद 2013 में उन्होंने अपनी पहली एल्बम 'पेज वन' रिलीज की, लेकिन असली सफलता 2015 में आए गाने 'Patola' से मिली, जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया। इस गाने को उन्होंने मशहूर रैपर बोहेमिया के साथ गाया। ऐसा बताया जाता है कि गुरशरणजोत सिंह रंधावा को 'गुरु' नाम रैपर बोहेमिया ने दिया, जिससे उनकी किस्मत भी बदल गई। 'पटोला' से मिली सफलता को गुरु रंधावा ने खुद पर हावी होने नहीं दिया और उन्होंने 'लाहौर', 'हाई रेटेड गबरू', 'सूट', 'बन जा रानी', 'मेड इन इंडिया', 'ईशारे तेरे', 'तेरे ते', 'स्लोली स्लोली' और 'दारु वारगी' जैसे मशहूर गाने गाए।

आज है ये सिंगर शोहरत की बुलंदियों पर

बता दें कि गुरु रंधावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा प्राइवेट रहते हैं। इसके बावजूद उनका नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा है। उर्वशी रौतेला, नोरा फतेही और पिछले कुछ समय से उनका नाम बिग बॉस 13 फेम शहनाज गिल के साथ भी जोड़ा जा रहा है। मगर एक इंटरव्यू में सिंगर ने कहा था कि वो दोनों बेस्टफ्रेंड्स की तरह हैं और दोनों साथ में काफी मस्ती करते हैं। कपिल शर्मा के शो में गुरु रंधावा ने बताया था कि जब वो अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, उस समय उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसने उन्हें यह कहकर छोड़ दिया था कि उनके पास पैसे नहीं हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो आज उनकी नेटवर्थ 50 करोड़ से ज्यादा है।

बता दें कि आज गुरु रंधावा भले ही सफलता की ऊंचाइयों पर हैं, लेकिन उनकी ये कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं। गुरु रंधावा ने साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती।

Published on:

30 Aug 2025 03:03 pm

Hindi News / Entertainment / 'तू गरीब है…' कहकर गर्लफ्रेंड ने तोड़ा दिल, आज है ये सिंगर शोहरत की बुलंदियों पर

