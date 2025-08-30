'तू गरीब है...' कहकर गर्लफ्रेंड ने तोड़ा दिल, आज है ये सिंगर शोहरत की बुलंदियों पर

बता दें कि गुरु रंधावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा प्राइवेट रहते हैं। इसके बावजूद उनका नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा है। उर्वशी रौतेला, नोरा फतेही और पिछले कुछ समय से उनका नाम बिग बॉस 13 फेम शहनाज गिल के साथ भी जोड़ा जा रहा है। मगर एक इंटरव्यू में सिंगर ने कहा था कि वो दोनों बेस्टफ्रेंड्स की तरह हैं और दोनों साथ में काफी मस्ती करते हैं। कपिल शर्मा के शो में गुरु रंधावा ने बताया था कि जब वो अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, उस समय उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसने उन्हें यह कहकर छोड़ दिया था कि उनके पास पैसे नहीं हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो आज उनकी नेटवर्थ 50 करोड़ से ज्यादा है।