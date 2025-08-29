Patrika LogoSwitch to English

एक बार फिर फंसे गुरु रंधावा ! ‘Azul’ के बाद अब इस गाने पर छिड़ गया विवाद

Guru Randhawa New Song Azul Controversy: पॉपुलर सिंगर गुरु रंधावा एक बार फिर मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। पहले से ही उनके गाने 'Azul' को लेकर विवाद थमा नहीं था कि अब उनका एक और गाना विवादों के घेरे में आ गया है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 29, 2025

गुरु रंधावा एक बार फिर फंसे! 'Azul' के बाद अब इस गाने पर हुआ विवाद
पॉपुलर सिंगर गुरु रंधावा (फोटो सोर्स: X)

Guru Randhawa: सिंगर गुरु रंधावा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके गाने 'अजुल' पर पहले से ही विवाद चल रहा है, जिसमें उन पर स्कूल गर्ल्स की इमेज खराब करने के आरोप लगे हैं। अब उनके लेटेस्ट गाने 'सिर्रा' को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है और लुधियाना कोर्ट ने इस मामले में उन्हें समन भेजा है। बता दें कि समराला, लुधियाना जिले के निवासी राजदीप सिंह मान ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है कि गुरु रंधावा के गाने 'सिर्रा' के बोल अपमानजनक हैं और ड्रग्स के उपयोग पर जोर देते हैं।

'Azul' के बाद अब इस गाने पर हुआ विवाद

इसके साथ ही राजदीप सिंह ने गाने की एक विशेष लाइन पर आपत्ति जताई है, ‘ओह जट्टा दे आ काके बलिये… जमेया नू गुरती च मिली अफीम है… ’जिसमें कहा जा रहा है कि "हम जाटों के बेटे हैं, हमें जन्म के समय पहली खुराक में अफीम मिली।" शिकायतकर्ता के वकील गुरबीर सिंह ढिल्लों ने गीत के बोल को "अपमानजनक" कहा और गुरु रंधावा के खिलाफ एफआईआर की मांग की है।

‘Bigg Boss 19’ में 4 दिन में टूटा ‘मां-बेटे’ का रिश्ता! Tanya Mittal का असली रुप आया सबके सामने
TV न्यूज
'Bigg Boss 19' में 4 दिन में टूटा 'मां-बेटे' का रिश्ता! Tanya Mittal का असली रुप आया सबके सामने

सिख परंपरा का अपमान

बता दें कि वकील ने कहा कि गीत के बोल एक पवित्र सिख परंपरा का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि गुरती देने की प्रथा गहरी भावनात्मक और सम्मान और पवित्रता से जुड़ी होती है। गाना यह दर्शाता है कि जाट परिवारों में नवजातों को अफीम दी जाती है, जो स्वीकार करने के लायक नहीं है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा

साथ ही अब अदालत ने गुरु रंधावा को 'व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से' पेश होने के लिए कहा है। ये समन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223 के तहत जारी किया है। गुरु रंधावा के अलावा, शिकायत में एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब, अमेजन म्यूजिक, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई इंडिया, वार्नर म्यूजिक इंडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्मों का भी जिक्र किया गया है जो इस गाने की मेजबानी कर रहे हैं।

गाने को लेकर आक्रोश बढ़ता

इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर गुरु रंधावा के गाने 'अजुल' को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक यूजर ने गाने की लोकप्रियता पर सवाल उठाते हुए लिखा कि ,'यह हैरान करने वाला है कि लोग इस बात को अनदेखा कर रहे हैं कि गाने में गुरु रंधावा ने नाबालिग लड़कियों की तुलना शराब से की है।' तो वहीं दूसरें यूजर ने इसको बाल यौन शोषण को बढ़ावा देने वाला बताया है, जिसे न केवल अजीब बल्कि घिनौना भी बताया गया है।' साथ ही अन्य यूजर ने लिखा कि,'रंधावा पर दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा दिखाने का आरोप भी लगाया है।'

29 Aug 2025 04:26 pm

Published on:

29 Aug 2025 04:25 pm

Hindi News / Entertainment / एक बार फिर फंसे गुरु रंधावा ! 'Azul' के बाद अब इस गाने पर छिड़ गया विवाद

