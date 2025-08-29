एक बार फिर फंसे गुरु रंधावा ! ‘Azul’ के बाद अब इस गाने पर छिड़ गया विवाद

Guru Randhawa: सिंगर गुरु रंधावा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके गाने 'अजुल' पर पहले से ही विवाद चल रहा है, जिसमें उन पर स्कूल गर्ल्स की इमेज खराब करने के आरोप लगे हैं। अब उनके लेटेस्ट गाने 'सिर्रा' को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है और लुधियाना कोर्ट ने इस मामले में उन्हें समन भेजा है। बता दें कि समराला, लुधियाना जिले के निवासी राजदीप सिंह मान ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है कि गुरु रंधावा के गाने 'सिर्रा' के बोल अपमानजनक हैं और ड्रग्स के उपयोग पर जोर देते हैं।
इसके साथ ही राजदीप सिंह ने गाने की एक विशेष लाइन पर आपत्ति जताई है, ‘ओह जट्टा दे आ काके बलिये… जमेया नू गुरती च मिली अफीम है… ’जिसमें कहा जा रहा है कि "हम जाटों के बेटे हैं, हमें जन्म के समय पहली खुराक में अफीम मिली।" शिकायतकर्ता के वकील गुरबीर सिंह ढिल्लों ने गीत के बोल को "अपमानजनक" कहा और गुरु रंधावा के खिलाफ एफआईआर की मांग की है।
बता दें कि वकील ने कहा कि गीत के बोल एक पवित्र सिख परंपरा का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि गुरती देने की प्रथा गहरी भावनात्मक और सम्मान और पवित्रता से जुड़ी होती है। गाना यह दर्शाता है कि जाट परिवारों में नवजातों को अफीम दी जाती है, जो स्वीकार करने के लायक नहीं है।
साथ ही अब अदालत ने गुरु रंधावा को 'व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से' पेश होने के लिए कहा है। ये समन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223 के तहत जारी किया है। गुरु रंधावा के अलावा, शिकायत में एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब, अमेजन म्यूजिक, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई इंडिया, वार्नर म्यूजिक इंडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्मों का भी जिक्र किया गया है जो इस गाने की मेजबानी कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर गुरु रंधावा के गाने 'अजुल' को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक यूजर ने गाने की लोकप्रियता पर सवाल उठाते हुए लिखा कि ,'यह हैरान करने वाला है कि लोग इस बात को अनदेखा कर रहे हैं कि गाने में गुरु रंधावा ने नाबालिग लड़कियों की तुलना शराब से की है।' तो वहीं दूसरें यूजर ने इसको बाल यौन शोषण को बढ़ावा देने वाला बताया है, जिसे न केवल अजीब बल्कि घिनौना भी बताया गया है।' साथ ही अन्य यूजर ने लिखा कि,'रंधावा पर दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा दिखाने का आरोप भी लगाया है।'