पति रॉकी संग खुल्लम-खुल्ला रोमांस करती नजर आईं हिना खान, देख शहनाज को आई शर्म, वीडियो हुआ वायरल

हिना खान के इस वायरल वीडियो में उनके एक तरफ शहनाज गिल बैठीं हैं और दूसरी तरफ उनके पति रॉक जयसवाल बैठ हुए हैं। हिना के चहरे पर खुशी साफ झलक रही है। वो शहनाज के साथ मस्ती करती भी नजर आ रही हैं। तभी अचानक वो हंसते हुए पति रॉकी को Kiss करने लगती हैं। उसके बाद रॉकी भी उनको किस करते हैं। दोनों को ही नहीं पता है कि उनका ये प्राइवेट मोमेंट कैमरे में कैद हो रहा है। लेकिन कैमरे का पता चलने के बाद भी वो डॉन बेझिझक एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ये सब देखकर बगल में बैठीं शहनाज ने शर्म के मारे अपनी नजरें घुमा लीं और दूसरी तरफ देखने लगीं।