कैंसर से फिर बिगड़ी हिना खान की हालत! दिखाया हाथों का हाल, पट्टी और नीले निशान भी दिखे

Hina Khan Cancer: हिना खान ने एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने कैंसर की जंग के बीच अपनी हालत दिखाई, जिसे देखकर उनके फैंस घबरा गए और अपनी एक्ट्रेस के लिए दुआ करने लगे।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 09, 2025

Hina Khan bandages
हिना खान की इंस्टाग्राम से ली गई तस्वीर

Hina Khan Instagram: टीवी की पॉपुलर बहू बनी हिना खान को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। हिना खान को पिछले साल ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था, जिसके बाद उन्होंने इलाज करवाया और कीमोथेरेपी ली, इसका साइड इफेक्ट भी हुआ, लेकिन एक्ट्रेस ठीक होने लगी थी और इसी बीच उन्होंने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से शादी भी कर ली, लेकिन अब हिना खान की हालत लगता है फिर खराब होने लगी है, क्योंकि उन्होंने जो इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की है, उसे देखकर सोशल मीडिया पर उनके लिए दुआ मांगी जा रही है।

कैंसर के बाद हिना खान का हाल हुआ बुरा (Hina Khan Instagram)

हिना खान अपने इंस्टाग्राम के जरिए अपने फैंस को अपनी हेल्थ की हर ताजा जानकारी देती नजर आती हैं। इस बार भी उन्होंने अपनी कुछ फोटोज शेयर की। जिसमें उनके हाथ में ड्रिप और पट्टी बंधी नजर आई। साथ ही उन्होंने अपने हाथों पर दवाईयों या इंजेक्शन से होने वाले नीले निशान भी दिखाए। इस दौरान उनके हाथों में सूजन भी दिखी। इन्हीं फोटोज के बाद उनके फैंस काफी डर गए और एक्ट्रेस से उनकी सेहत के बारे में पूछने लगे।

हिना खान की फोटो देख घबराए फैंस (Hina Khan Photos)

फोटोज शेयर करने के साथ ही हिना खान ने एक नोट भी शेयर किया। उन्होंने लिखा, "मेरी नसें इतनी नाज़ुक हैं कि चोट और सूजन के कारण अस्थायी रूप से कमजोरी आ जाती है। हर दूसरे दिन बार-बार चुभन के कारण कई दिनों तक कुछ भी पहनना मुश्किल हो जाता है, लेकिन शो तो चलना ही चाहिए।"

हिना ने पति रॉकी के साथ भी की फोटो शेयर (hina khan husband rocky jaiswal)

हिना ने बीमारी में भी अपना काम जारी रखा और अपने शूट की कुछ तस्वीरें भी शेयर की। साथ ही उन्होंने पति रॉकी के साथ भी अपनी बॉन्डिंग फैंस को दिखाई। हिना खान की इसी बीच हालत बेहद खराब नजर आई, जिसे देखकर उनके फैंस चिंता में आ गए हैं और एक्ट्रेस के लिए प्रार्थना करने लगे, उनका कहना है कि हिना जल्दी ठीक होकर अपने फैंस को गुड न्यूज देगी।

हिना खान को है ब्रेस्ट कैंसर (Hina Khan diagnosed with Stage 3 breast cancer)

बता दें, साल 2024 में हिना खान ने अपने कुछ टेस्ट करवाए थे, जिसके बाद उनको ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 डिटेक्ट हुआ था, इसके बावजूद एक्ट्रेस ने हार नहीं मानी और वह संघर्ष करती रहीं। हिना खान का इस लड़ाई में उनके पति ने बखूबी साथ दिया। फिलहाल, कपल टीवी के रिएलिटी शो पति, पत्नी और पंगा में नजर आ रहे हैं और हिना खान इस शो के दौरान भी अपनी जर्नी पर बात करती रहती हैं।

TV News

Published on:

09 Sept 2025 09:36 am

Hindi News / Entertainment / TV News / कैंसर से फिर बिगड़ी हिना खान की हालत! दिखाया हाथों का हाल, पट्टी और नीले निशान भी दिखे

