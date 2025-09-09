कैंसर से फिर बिगड़ी हिना खान की हालत! दिखाया हाथों का हाल, पट्टी और नीले निशान भी दिखे

Hina Khan Instagram: टीवी की पॉपुलर बहू बनी हिना खान को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। हिना खान को पिछले साल ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था, जिसके बाद उन्होंने इलाज करवाया और कीमोथेरेपी ली, इसका साइड इफेक्ट भी हुआ, लेकिन एक्ट्रेस ठीक होने लगी थी और इसी बीच उन्होंने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से शादी भी कर ली, लेकिन अब हिना खान की हालत लगता है फिर खराब होने लगी है, क्योंकि उन्होंने जो इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की है, उसे देखकर सोशल मीडिया पर उनके लिए दुआ मांगी जा रही है।
हिना खान अपने इंस्टाग्राम के जरिए अपने फैंस को अपनी हेल्थ की हर ताजा जानकारी देती नजर आती हैं। इस बार भी उन्होंने अपनी कुछ फोटोज शेयर की। जिसमें उनके हाथ में ड्रिप और पट्टी बंधी नजर आई। साथ ही उन्होंने अपने हाथों पर दवाईयों या इंजेक्शन से होने वाले नीले निशान भी दिखाए। इस दौरान उनके हाथों में सूजन भी दिखी। इन्हीं फोटोज के बाद उनके फैंस काफी डर गए और एक्ट्रेस से उनकी सेहत के बारे में पूछने लगे।
फोटोज शेयर करने के साथ ही हिना खान ने एक नोट भी शेयर किया। उन्होंने लिखा, "मेरी नसें इतनी नाज़ुक हैं कि चोट और सूजन के कारण अस्थायी रूप से कमजोरी आ जाती है। हर दूसरे दिन बार-बार चुभन के कारण कई दिनों तक कुछ भी पहनना मुश्किल हो जाता है, लेकिन शो तो चलना ही चाहिए।"
हिना ने बीमारी में भी अपना काम जारी रखा और अपने शूट की कुछ तस्वीरें भी शेयर की। साथ ही उन्होंने पति रॉकी के साथ भी अपनी बॉन्डिंग फैंस को दिखाई। हिना खान की इसी बीच हालत बेहद खराब नजर आई, जिसे देखकर उनके फैंस चिंता में आ गए हैं और एक्ट्रेस के लिए प्रार्थना करने लगे, उनका कहना है कि हिना जल्दी ठीक होकर अपने फैंस को गुड न्यूज देगी।
बता दें, साल 2024 में हिना खान ने अपने कुछ टेस्ट करवाए थे, जिसके बाद उनको ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 डिटेक्ट हुआ था, इसके बावजूद एक्ट्रेस ने हार नहीं मानी और वह संघर्ष करती रहीं। हिना खान का इस लड़ाई में उनके पति ने बखूबी साथ दिया। फिलहाल, कपल टीवी के रिएलिटी शो पति, पत्नी और पंगा में नजर आ रहे हैं और हिना खान इस शो के दौरान भी अपनी जर्नी पर बात करती रहती हैं।