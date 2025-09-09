कैंसर से फिर बिगड़ी हिना खान की हालत! दिखाया हाथों का हाल, पट्टी और नीले निशान भी दिखे

Hina Khan Instagram: टीवी की पॉपुलर बहू बनी हिना खान को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। हिना खान को पिछले साल ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था, जिसके बाद उन्होंने इलाज करवाया और कीमोथेरेपी ली, इसका साइड इफेक्ट भी हुआ, लेकिन एक्ट्रेस ठीक होने लगी थी और इसी बीच उन्होंने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से शादी भी कर ली, लेकिन अब हिना खान की हालत लगता है फिर खराब होने लगी है, क्योंकि उन्होंने जो इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की है, उसे देखकर सोशल मीडिया पर उनके लिए दुआ मांगी जा रही है।