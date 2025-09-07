Patrika LogoSwitch to English

दीपिका कक्कड़ की आ गई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, रोते हुए बोलीं- जो टेबलेट मैं ले रही हूं वो…

Dipika Kakar Blood Test Report: दीपिका कक्कड़ ने नया व्लॉग शेयर किया है। इसमें वह ब्लड टेस्ट की जानकारी देते हुए इमोशनल हो गई। उन्होंने इस दौरान अपनी दवाइयों को लेकर भी बात की।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 07, 2025

Dipika Kakar cancer
दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम की व्लॉग से ली गई तस्वीर

Dipika Kakar Blood Test Report: टीवी की फेमस एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ को लिवर कैंसर स्टेज 2 कुछ समय पहले ही डिटेक्ट हुआ है। इसके बाद से एक्ट्रेस की जिंदगी एक दम बदल चुकी है। उनके पेट में टेनिस बॉल जितना ट्यूमर था जो निकल चुका है, इसके बावजूद दीपिका की हालत ठीक नहीं रहती। कुछ समय पहले ही दीपिका ने बताया था कि उनके कुछ और ब्लड टेस्ट होने वाले हैं जिसके आधार पर उनका आगे का इलाज होगा। अब उन टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। दीपिका ने इमोशनल होते हुए फैंस को अहम जानकारी दी है।

दीपिका कक्कड़ ने दी ब्लड टेस्ट की जानकारी (Dipika Kakar Blood Test Report)

दीपिका कक्कड़ ने अपना नया व्लॉग शेयर किया है। कपल ने फैंस को ईद की बधाई दी और घर में ईद की क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं और क्या खाना बन रहा है हर चीज के बारे में बताया। आखिर में शोएब ने दीपिका के कैंसर और ब्लड टेस्ट पर बात की और बताया कि सभी टेस्ट रिपोर्ट ठीक आई हैं।

ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई है नॉर्मल

ब्लड टेस्ट की जानकारी देते समय शोएब ने कहा, “ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के मौके पर अल्लाह का शुक्र है कि दीपिका की सभी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आई हैं।” ये सुनते ही दीपिका रोने लगती हैं और वहां से जाने लगती हैं। आगे शोएब पत्नी दीपिका को चुप कराते हुए कहते हैं कि इंशाल्लाह आगे भी सब अच्छा ही होगा। दीपिका भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हैं और दुआओं के लिए अपने फैंस को धन्यवाद बोलती हैं।

शोएब के सामने रोई दीपिका कक्कड़ (Dipika kakar cancer)

शोएब ने आगे कहा कि हम सब दीपिका के लिए यही दुआ करेंगे कि जो हुआ वो कुछ भी लौटकर वापस ना आए। दीपिका ने रोते हुए कहा, “कभी-कभी बीच में ऐसे दिन आते है कि जो टेबलेट मैं ले रही हूं वो काफी हैवी डोज वाली है जिससे दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम रोज नई-नई चीजों से डील कर रहे हैं और मैं खुद को मोटिवेट करती हूं कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं जो मुझसे बेहद प्यार करते हैं। जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, इन वजहों से लगता है कि अल्लाह हमेशा मेरे साथ है और इन्हीं चीजों से बहुत हिम्मत मिलती है। ऐसे में हमारे लिए प्रार्थना करते रहिएगा ताकि सब जल्द ठीक हो जाए।”

TV News

