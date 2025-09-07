दीपिका कक्कड़ की आ गई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, रोते हुए बोलीं- जो टेबलेट मैं ले रही हूं वो…

शोएब ने आगे कहा कि हम सब दीपिका के लिए यही दुआ करेंगे कि जो हुआ वो कुछ भी लौटकर वापस ना आए। दीपिका ने रोते हुए कहा, “कभी-कभी बीच में ऐसे दिन आते है कि जो टेबलेट मैं ले रही हूं वो काफी हैवी डोज वाली है जिससे दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम रोज नई-नई चीजों से डील कर रहे हैं और मैं खुद को मोटिवेट करती हूं कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं जो मुझसे बेहद प्यार करते हैं। जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, इन वजहों से लगता है कि अल्लाह हमेशा मेरे साथ है और इन्हीं चीजों से बहुत हिम्मत मिलती है। ऐसे में हमारे लिए प्रार्थना करते रहिएगा ताकि सब जल्द ठीक हो जाए।”