प्रेमानंद महाराज के पास पहुंची थी Tanya Mittal, निजी जिंदगी पर किया था ये सवाल, वीडियो हो रहा वायरल

Tanya Mittal Video: बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो तब का है जब वह प्रेमानंद महाराज से मिली थी और अपनी निजी जिंदगी को लेकर उन्होंने सवाल- जवाब किए थे।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 07, 2025

Tanya Mittal Premanand Maharaj: 'बिग बॉस 19' कंटेस्टेंट तान्या मित्तल इस समय सुर्खियों में बनी हुई हैं। वह घर में अपनी लग्जरी लाइफ और 100 बॉडीगार्ड वाले बयान से ट्रोल हो रही हैं। इसी बीच उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तान्या मित्तल वृंदावन पहुंची थी जहां उन्होंने मशहूर संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की थी। अब उनका गुरुजी से बातचीत करने वाला और सवाल पूछने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग उन्हें फिर से ट्रोल कर रहे हैं।

तान्या मित्तल का वीडियो हुआ वायरल (Tanya Mittal Premanand Maharaj)

तान्या मित्तल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ट्रैवल व्लॉगर हैं। वह अक्सर इन राज्यों की खूबसूरती को अपने सोशल मीडिया पर दिखाती हैं और इस दौरान कई बड़े-बड़े साधु-संतों से भी मिलती हैं। ऐसे में वह प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम भी पहुंची थी और उनसे अपने धन और सुख को लेकर सवाल भी किया था।

तान्या का सवाल और महाराज जी का जवाब (Bigg Boss 19 Contestant Tanya Mittal)

तान्या ने महाराज जी से पूछा था, "महाराज जी, आज मेरे पास खूब नाम है, पैसा है, सारे सुख हैं, लेकिन इन कठिनाइयों को पार करते-करते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं खुद को खो बैठी हूं। मैं दुनिया को दिखा तो रही हूं कि खुश हूं, लेकिन मैं अंदर से खुश क्यों नहीं हूं?" तान्या के इस सवाल पर महाराज जी ने कहा, “असली खुशी दुनिया की किसी भी चीज या इंसान में नहीं है। परम सुख सिर्फ भगवान के चरणों में ही है।”

लोगों ने जमकर सुनाई खरी-खोटी

महाराज जीलोगों ने तान्या को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, "दो चेहरे लेकर चलने वालों को खुशी नहीं मिल सकती।" दूसरे ने लिखा, "जब तक दोगलापन रहेगा, तब तक खुशी नहीं मिलेगी। जो हो, वही दिखाओ।"वहीं, एक यूजर ने तो इसे पाखंड बताते हुए कहा, "जब पाखंडी लोग महाराज जी के सामने जाकर पाखंड करते हैं, तो इससे बड़ी घटिया हरकत और क्या हो सकती है।"

TV News

Published on:

07 Sept 2025 11:20 am

Hindi News / Entertainment / TV News / प्रेमानंद महाराज के पास पहुंची थी Tanya Mittal, निजी जिंदगी पर किया था ये सवाल, वीडियो हो रहा वायरल

