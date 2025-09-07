प्रेमानंद महाराज के पास पहुंची थी Tanya Mittal, निजी जिंदगी पर किया था ये सवाल, वीडियो हो रहा वायरल

Tanya Mittal Premanand Maharaj: 'बिग बॉस 19' कंटेस्टेंट तान्या मित्तल इस समय सुर्खियों में बनी हुई हैं। वह घर में अपनी लग्जरी लाइफ और 100 बॉडीगार्ड वाले बयान से ट्रोल हो रही हैं। इसी बीच उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तान्या मित्तल वृंदावन पहुंची थी जहां उन्होंने मशहूर संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की थी। अब उनका गुरुजी से बातचीत करने वाला और सवाल पूछने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग उन्हें फिर से ट्रोल कर रहे हैं।