Weekend Ka Vaar: सलमान खान ने फरहाना- नेहल की निकाली हेकड़ी, कुनिका के बेटे ने बताया- किन्नर समाज करते हैं उन्हें फोन

Weekend Ka Vaar: टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार एपिसोड में इस बार जमकर हंगामा हुआ। शो के होस्ट सलमान खान ने घर के कई सदस्यों की क्लास लगाई। उन्होंने खास तौर पर फरहाना और नेहल को उनके बर्ताव के लिए खरी खोटी सुनाई। वहीं, इस दौरान कुछ इमोशनल पल भी देखने को मिले, जब कुनिका अपने बेटे को देखकर भावुक हो गईं। मां- बेटे का प्यार देख सलमान खान की आंखों में भी आंसू आ गए।
वीकेंड का वार में सलमान खान अभिषेक बजाज का सपोर्ट करते नजर आए। उन्होंने फरहाना और नेहल दोनों को इस बात के लिए डांटा कि उन्होंने अभिषेक के बारे में गलतफहमी फैलाई। सलमान ने साफ किया कि टास्क के दौरान अभिषेक ने जो भी किया, वह गलत नहीं था। उसके बाद भी आप लोगों ने उसे इतना बड़ा मुद्दा बनाया और अभिषेक ने आपसे माफी भी मांगी, उसके बावजूद आप लोग ड्रामा करते नजर आए।
वीकेंड का वार में कुनिका सदानंद के बेटे अयान ने आकर अपनी मां को सरप्राइज दिया। अयान ने अपनी मां का हौसला बढ़ाते हुए कहा, “पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, आप कमाल कर रही हैं। घर में हर कोई, आपकी 12 साल की पोतियां, मैं, आपका बड़ा बेटा, आपकी बहू, हर कोई जिसे आपने छुआ है, उन सभी को आप पर गर्व है।”
अयान ने आगे कहा, “किन्नर समाज जिसे आपने एक वकील के रूप में मदद की है, वे मुझे कॉल कर रहे हैं। मैं आज जो कुछ भी हूं, वो आपकी वजह से हूं। मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूं कि आप मेरी मां हैं। आपको मेरे लिए मजबूत होना होगा और आप बाहर एक सपोर्ट सिस्टम हैं।” इन सब बातों को सुनकर सलमान खान की आंखों में पानी आ गया।”
अयान ने अपनी मां का हौसला बढ़ाते हुए कहा, “आप अपने पिता के लिए, फिर अपने पति के लिए और अपने बेटों के लिए जी हैं – अब अपने लिए जीने का समय है, आप 62 साल की हो गई हैं। आपको मेरे लिए मजबूत होना होगा, मां।”