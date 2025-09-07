Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

OTT

Weekend Ka Vaar: सलमान खान ने फरहाना- नेहल की निकाली हेकड़ी, कुनिका के बेटे ने बताया- किन्नर समाज करते हैं उन्हें फोन

Weekend Ka Vaar: सलमान खान ने शनिवार को आकर सभी घर वालों को रियलिटी चेक दिया। उन्होंने फरहाना और नेहल को फटकार लगाते हुए अभिषेक बजाज का सपोर्ट किया। आइये जानते हैं जब कुनिका ने बेटे आए तो कैसे घर का माहौल भावुक हो गया।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 07, 2025

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar
बिग बॉस 19 वीकेंड का वार की एक्स से ली गई तस्वीर

Weekend Ka Vaar: टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार एपिसोड में इस बार जमकर हंगामा हुआ। शो के होस्ट सलमान खान ने घर के कई सदस्यों की क्लास लगाई। उन्होंने खास तौर पर फरहाना और नेहल को उनके बर्ताव के लिए खरी खोटी सुनाई। वहीं, इस दौरान कुछ इमोशनल पल भी देखने को मिले, जब कुनिका अपने बेटे को देखकर भावुक हो गईं। मां- बेटे का प्यार देख सलमान खान की आंखों में भी आंसू आ गए।

फरहाना-नेहल का दिमाग लगाया ठिकाने पर (Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar)

वीकेंड का वार में सलमान खान अभिषेक बजाज का सपोर्ट करते नजर आए। उन्होंने फरहाना और नेहल दोनों को इस बात के लिए डांटा कि उन्होंने अभिषेक के बारे में गलतफहमी फैलाई। सलमान ने साफ किया कि टास्क के दौरान अभिषेक ने जो भी किया, वह गलत नहीं था। उसके बाद भी आप लोगों ने उसे इतना बड़ा मुद्दा बनाया और अभिषेक ने आपसे माफी भी मांगी, उसके बावजूद आप लोग ड्रामा करते नजर आए।

ये भी पढ़ें

Ashish Warang Dies: ‘दृश्यम’ के फेमस एक्टर का निधन, इंडस्ट्री में दौड़ी शोक की लहर
बॉलीवुड
Ashish Warang Dies

कुनिका सदानंद के बेटे ने बढ़ाया मां का हौसला (Salman Khan Bigg Boss 19)

वीकेंड का वार में कुनिका सदानंद के बेटे अयान ने आकर अपनी मां को सरप्राइज दिया। अयान ने अपनी मां का हौसला बढ़ाते हुए कहा, “पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, आप कमाल कर रही हैं। घर में हर कोई, आपकी 12 साल की पोतियां, मैं, आपका बड़ा बेटा, आपकी बहू, हर कोई जिसे आपने छुआ है, उन सभी को आप पर गर्व है।”

अयान ने बताया किन्नर समाज करता है उन्हें फोन

अयान ने आगे कहा, “किन्नर समाज जिसे आपने एक वकील के रूप में मदद की है, वे मुझे कॉल कर रहे हैं। मैं आज जो कुछ भी हूं, वो आपकी वजह से हूं। मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूं कि आप मेरी मां हैं। आपको मेरे लिए मजबूत होना होगा और आप बाहर एक सपोर्ट सिस्टम हैं।” इन सब बातों को सुनकर सलमान खान की आंखों में पानी आ गया।”

अयान ने अपनी मां का हौसला बढ़ाते हुए कहा, “आप अपने पिता के लिए, फिर अपने पति के लिए और अपने बेटों के लिए जी हैं – अब अपने लिए जीने का समय है, आप 62 साल की हो गई हैं। आपको मेरे लिए मजबूत होना होगा, मां।”

ये भी पढ़ें

TV एक्ट्रेसेस से वेश्यावृत्ति कराने के मामले में 41 साल की एक्ट्रेस को पुलिस ने किया गिरफ्तार
TV न्यूज
Police Arrest Actress Anushka Moni Mohan Das

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Sept 2025 08:36 am

Published on:

07 Sept 2025 08:35 am

Hindi News / Entertainment / OTT News / Weekend Ka Vaar: सलमान खान ने फरहाना- नेहल की निकाली हेकड़ी, कुनिका के बेटे ने बताया- किन्नर समाज करते हैं उन्हें फोन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट