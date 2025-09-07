Weekend Ka Vaar: सलमान खान ने फरहाना- नेहल की निकाली हेकड़ी, कुनिका के बेटे ने बताया- किन्नर समाज करते हैं उन्हें फोन

Weekend Ka Vaar: टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार एपिसोड में इस बार जमकर हंगामा हुआ। शो के होस्ट सलमान खान ने घर के कई सदस्यों की क्लास लगाई। उन्होंने खास तौर पर फरहाना और नेहल को उनके बर्ताव के लिए खरी खोटी सुनाई। वहीं, इस दौरान कुछ इमोशनल पल भी देखने को मिले, जब कुनिका अपने बेटे को देखकर भावुक हो गईं। मां- बेटे का प्यार देख सलमान खान की आंखों में भी आंसू आ गए।