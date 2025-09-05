जबरन वेश्यावृत्ति के मामले में 41 साल की फेमस एक्ट्रेस गिरफ्तार, पुलिस ने फोड़ा भांडा

Actress Anushka Moni Mohan Das: टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से बेहद बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है और इस मामले में 41 साल की एक्ट्रेस अनुष्का मोनी मोहन दास को गिरफ्तार किया गया है। उन पर एक्टिंग में दिलचस्पी रखने वाली महिलाओं को इस अवैध धंधे में धकेलने के आरोप भी लगे हैं। पुलिस ने एक्ट्रेस को एक जाल बिछाकर अरेस्ट किया है।
पुलिस अधिकारी ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम ने 2 लोगों को नकली ग्राहक बनाकर भेजा था, जिन्होंने अनुष्का मोनी मोहन दास नाम की आरोपी से संपर्क किया और उसने इन ग्राहकों को बुधवार को मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर काशीमीरा के एक मॉल में मिलने बुलाया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को रंगेहाथ पैसे लेते हुए पकड़ा और तुरंत हिरासत में ले लिया।
एक्ट्रेस को पकड़ने के बाद मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त मदन बल्लाल ने बताया, “पुलिस ने जिन दो महिला कलाकारों को मुक्त कराया है, वह टीवी सीरियल और बंगाली फिल्मों में काम कर चुकी हैं। दोनों को शेल्टर होम भेजा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
वेश्यावृत्ति में गिरफ्तार एक्ट्रेस का नाम अनुष्का मोनी मोहन दास है जिनकी उम्र 41 साल है। गिरफ्तारी के बाद इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 370(3) (मानव तस्करी से संबंधित) और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (PITA) के तहत केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस का कहना है कि यह रैकेट हाई-प्रोफाइल ग्राहकों के लिए चलाया जा रहा था और अनुष्का इसमें बिचौलिए की भूमिका निभा रही थी।
पुलिस ने बताया कि आरोपी एक्ट्रेस को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब इस रैकेट के पीछे काम कर रहे अन्य लोगों और दलालों की तलाश कर रही है।