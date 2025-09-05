जबरन वेश्यावृत्ति के मामले में 41 साल की फेमस एक्ट्रेस गिरफ्तार, पुलिस ने फोड़ा भांडा

पुलिस अधिकारी ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम ने 2 लोगों को नकली ग्राहक बनाकर भेजा था, जिन्होंने अनुष्का मोनी मोहन दास नाम की आरोपी से संपर्क किया और उसने इन ग्राहकों को बुधवार को मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर काशीमीरा के एक मॉल में मिलने बुलाया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को रंगेहाथ पैसे लेते हुए पकड़ा और तुरंत हिरासत में ले लिया।