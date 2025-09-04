Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

फेमस सिंगर Abhijit Majumdar की हालत फिर बिगड़ी, आनन-फानन में AIIMS किया गया शिफ्ट, ICU में है भर्ती

Abhijit Majumdar condition critical: फेमस सिंगर अभिजीत की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। वह कोमा में हैं और उनकी हालत में सुधार लाने के लिए उन्हें एम्स भुवनेश्वर में शिफ्ट किया गया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 04, 2025

Singer Abhijit Majumdar condition critical
सिंगर अभिजीत मजूमदार की एक्स से ली गई तस्वीर

Abhijit Majumdar condition critical: मनोरंजन इंडस्ट्री में इस समय हलचल मची हुई है। हर कोई सिंगर अभिजीत मजूमदार के लिए प्रार्थना कर रहा है। अभिजीत काफी समय से लिवर संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट कराया गया था, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। अचानक एक्टर की हालत खराब होने लगी तो उन्हें अब भुवनेश्वर के एम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिजीत मजूमदार की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उनकी गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया गया।

सिंगर अभिजीत की हालत है बेहद गंभीर (Abhijit Majumdar condition critical)

सिंगर अभिजीत मजूमदार गुरुवार की अचानक हालत खराब होने के बाद एम्स भुवनेश्वर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कोमा की स्थिति में पाकर तुरंत वेंटिलेटर पर रखा। फिलहाल सिंगर को ICU में भर्ती किया गया है और उनकी स्थिति बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। ऐसे में एम्स के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. श्रीकांत बेहेरा ने बताया है कि सिंगर लंबे समय से हाइपरटेंशन, हाइपोथायरायडिज्म और लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे।

अभिजीत को भुवनेश्वर के एम्स हॉस्पिटल किया गया शिफ्ट (Singer Abhijit Majumdar slips into coma)

अभिजीत को गुरुवार सुबह करीब 10 बजे के करीब इमरजेंसी में एडमिट किया गया है, हालत में सुधार न होने पर उन्हें दोपहर 12 बजे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। इस समय वह कोमा में हैं और निमोनिया से भी पीड़ित हैं, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर और पल्स स्थिर है। वहीं, हॉस्पिटल प्रशासन के अनुसार, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर रखे हुए है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट जारी है।

पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी सिंगर की सेहत

बता दें, सिंगर को 4 दिन पहले यानी 31 अगस्त को कटक के हॉस्पिटल के ICU में भर्ती कराया गया था वहीं, 27 अगस्त को गणेश पूजा समारोह के दौरान भी एक संगीत कार्यक्रम में सिंगर पहुंचे थे जहां उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। प्रारंभिक जांच में उनके शरीर में पोटैशियम की कमी पाई गई थी, जिसे उनकी स्थिति खराब होने का महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है।

700 से ज्यादा गानों की कर चुके हैं रचना

बता दें, अभिजीत मजूमदार कोई और नहीं बल्कि ओडिशा के सबसे फेमस और सफल संगीत निर्देशकों में से एक हैं। उन्होंने 700 से अधिक गानों की रचना की है, इस लिस्ट में फिल्मी गाने, एल्बम ट्रैक और संबलपुरी संगीत शामिल हैं। उनकी कुछ सबसे फेमस फिल्मों के साउंडट्रैक में 'लव स्टोरी', 'सिस्टर श्रीदेवी', 'गोलमाल लव', 'सुंदरगढ़ रा सलमान खान' और 'श्रीमान सूरदास' शामिल हैं। जिन्हें लोग खूब पसंद करते हैं।

Updated on:

04 Sept 2025 10:01 pm

Published on:

04 Sept 2025 10:00 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / फेमस सिंगर Abhijit Majumdar की हालत फिर बिगड़ी, आनन-फानन में AIIMS किया गया शिफ्ट, ICU में है भर्ती

