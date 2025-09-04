फेमस सिंगर Abhijit Majumdar की हालत फिर बिगड़ी, आनन-फानन में AIIMS किया गया शिफ्ट, ICU में है भर्ती

Abhijit Majumdar condition critical: मनोरंजन इंडस्ट्री में इस समय हलचल मची हुई है। हर कोई सिंगर अभिजीत मजूमदार के लिए प्रार्थना कर रहा है। अभिजीत काफी समय से लिवर संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट कराया गया था, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। अचानक एक्टर की हालत खराब होने लगी तो उन्हें अब भुवनेश्वर के एम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिजीत मजूमदार की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उनकी गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया गया।