इस बीमारी से सूखकर कांटा हुई ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड Saba Azad, फोटो देख डरे फैंस

ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने हाल ही में अस्पताल के बेड से एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो थकी हुई और कमजोर नजर आ रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 14 दिन उनके लिए बेहद मुश्किल भरे रहे हैं। उन्हें एक बीमारी हुई है जिसका नाम है Cyclospora cayetanensis, जिसने उनकी सेहत बहुत प्रभावित की है। उन्होंने बताया कि ये बीमारी उन्हें तब लगी जब वो घर का खाना खा रही थीं और अपने साथ पानी की बोतल लेकर चल रही थीं। इस वजह से उनका वजन 4 किलो तक घट गया है और चलने-फिरने में भी परेशानी हो रही है।