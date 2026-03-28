Lee Sang-Bo Death: फेमस कोरियन एक्टर की मौत, घर में पाए गए मृत, इंडस्ट्री में मातम

Lee Sang Bo Passed Away: दक्षिण कोरियाई फिल्म इंडस्ट्री (K-Drama) से एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया भर के फैंस का दिल तोड़ दिया है। अपनी शानदार एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता ली सांग-बो अब हमारे बीच नहीं रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार को प्योंगटेक स्थित उनके घर पर मृत पाए गए। जैसे ही ये खबर सामने आई हर कोई हैरान रह गया। कोरियन ड्रामा देखने वालों के लिए यह किसी त्रासदी से कम नहीं है। लोग अपने फेवरेट एक्टर को याद कर इमोशनल हो रहे हैं।