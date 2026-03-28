स्टेज पर बोलते हुए निकले थाईलैंड की मॉडल के ‘दांत’, Video हुआ वायरल

Miss Grand Thailand contestant teeth fall out on stage: ग्लैमर की दुनिया में अक्सर सब कुछ परफेक्ट दिखने की होड़ रहती है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी अलग सी घटनाएं हो जाती हैं जो किसी भी कलाकार के लिए बुरे सपने जैसी हो सकती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ 'मिस ग्रैंड थाईलैंड 2026' के भव्य मंच पर, जहां एक मॉडल लाइव शो के दौरान एक बेहद अजीबोगरीब 'ऊप्स मोमेंट' (Oops Moment) का शिकार हो गई। जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए कमेंट की लाइन लग गई। हर कोई हैरान रह गया। वहीं कई लोगों की हंसी छूट गई। लेकिन इस घटना के बाद मॉडल ने जिस तरह से खुद को संभाला, उसने उन्हें रातों-रात एक 'रियल लाइफ हीरो' बना दिया है।