Humane Sagar Death: 34 साल की उम्र में फेमस सिंगर की हुई मौत, मां ने मैनेजर पर लगाए गंभीर आरोप

डॉक्टरों के अनुसार, ह्यूमन सागर की मौत मल्टी-ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम के कारण हुई है। बेहद गंभीर हालत में सिंगर को 14 नवंबर दोपहर को गंभीर हालत में AIIMS भुवनेश्वर लाया गया था। डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें मेडिकल ICU में शिफ्ट कर कई टेस्ट किए थे। रिपोर्ट्स में सामने आया था कि उनके शरीर के कई जरूरी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों ने बताया कि वो एक्यूट-ऑन-क्रोनिक लिवर फेल्योर, बाइलेटरल न्यूमोनिया, और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जैसी गंभीर स्थितियों से जूझ रहे थे। सिंगर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और सोमवार की शाम उन्होंने आखिरी सांस ली। इस दुखद खबर के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है।