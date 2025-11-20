IFFI 2025 : वन्दे मातरम् से गूंजा, कोरियन मंत्री ने एक दिन में सीखकर गाया, अनुपम खेर ने जीता दिल

वेव्स फिल्म बाजार का उद्घाटन के लिए फेस्टिवल के निर्देशक शेखर कपूर, मुख्य अतिथि कोरियन मंत्री जेवोन किम, अनुपम खेर आदि थे। कोरियन मंत्री ने सबको नमस्कार, नमस्ते करने के बाद वंदे मातरम् के 150 गौरवशाली साल पूरे होने की खुशी में ये राष्ट्रगीत गाया। साथ ही ये बताया कि मैंने रात में ये सीखा है और आज इस वक्त आपके सामने गा रही हूं। उनके साथ-साथ वहां मौजूद सैकड़ों की भीड़ भी ये गाने लगी और उपस्थित गेस्ट भी गाने लगे।