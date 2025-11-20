IFFI 2025 : वन्दे मातरम् से गूंजा, कोरियन मंत्री ने एक दिन में सीखकर गाया, अनुपम खेर ने जीता दिल

वंदे मातरम् गाती कोरियन मंत्री जेवोन किम | Photo - Patrika
IFFI 2025 Special : 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव-इफ्फी 2025 आज से शुरू हो गया है। पहले वेव्स फिल्म बाजार का उद्घाटन कार्यक्रम किया गया। इस दौरान कोरियन मंत्री जेवोन किम (Ms. Jaewon Kim) ने वंदे मातरम् गाया। इसी दौरान प्रसिद्ध एक्टर अनुपम खेर ने भी दिल जीतने वाला काम किया। इस तरह से ये पल वेव्स फिल्म बाजार के उद्घाटन में चार चांद लगाने का काम किए।
पत्रिका की टीम इस बार भी गोवा फिल्म फेस्टिवल 2025 को कवर करने के लिए मौके पर पहुंची है। हम आपको इस खास पल का आंखों देखी बताने जा रहे हैं-
वेव्स फिल्म बाजार का उद्घाटन के लिए फेस्टिवल के निर्देशक शेखर कपूर, मुख्य अतिथि कोरियन मंत्री जेवोन किम, अनुपम खेर आदि थे। कोरियन मंत्री ने सबको नमस्कार, नमस्ते करने के बाद वंदे मातरम् के 150 गौरवशाली साल पूरे होने की खुशी में ये राष्ट्रगीत गाया। साथ ही ये बताया कि मैंने रात में ये सीखा है और आज इस वक्त आपके सामने गा रही हूं। उनके साथ-साथ वहां मौजूद सैकड़ों की भीड़ भी ये गाने लगी और उपस्थित गेस्ट भी गाने लगे।
साथ ही दर्शकों ने इसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। यकीनन उनको सुनकर लगा ही नहीं कि कोई एक दिन में कैसे इतने बेहतरीन तरीके से गा सकता है। इस बात की तारीफ दर्शक भी कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये फिल्म बाजार और महोत्सव लोकल टैलेंट को ग्लोबल लेवल तक जोड़ने का काम कर रहा है।
स्टेज पर मौजूद एक्टर अनुपम खेर ने कोरियन मंत्री का ताली बजाकर शुक्रिया अदा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने वंदे मातरम् खत्म होने के बाद कोरियन मंत्री को फटाक से एक गिलास पानी भी ऑफर किया।
आज शाम 04 बजे से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव-इफ्फी 2025 का अद्घाटन कार्यक्रम होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, राज्य मंत्री सूचना व प्रसारण मंत्रालय डॉ. एल मुरुगन उपस्थित रहेंगे। इस दौरान एक कल्चरल परेड होने जा रहा है। बता दें, 80 से अधिक देशों से करीब 200 से अधिक फिल्में इस महोत्सव में शामिल हुए हैं। ये महोत्सव 28 नवंबर तक चलने वाला है।
