Asfiya Khan Dies: 22 साल की इंफ्लुएंसर की सड़क हादसे में मौत, गाड़ी के उड़े परखच्चे

Asfiya Khan Dies: सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग रखने वाली इंफ्लुएंसर असफिया खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। 22 साल की इंफ्लुएंसर भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पनवेल के पास ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ। इस खबर ने आते ही सोशल मीडिया पर हर किसी को हैरान कर दिया। इस दर्दनाक हादसे में पहले असफिया को गंभीर चोटें आई थी, उन्हें आनन-फानन में पनवेल के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पहुंचते ही डॉक्टर्स ने असफिया को मृत घोषित कर दिया। अब उनके फॉलोअर्स फोटो शेयर कर अपनी पसंदीदा इंफ्लुएंसर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।