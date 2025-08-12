Asfiya Khan Dies: 22 साल की इंफ्लुएंसर की सड़क हादसे में मौत, गाड़ी के उड़े परखच्चे

Asfiya Khan Dies: सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग रखने वाली इंफ्लुएंसर असफिया खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। 22 साल की इंफ्लुएंसर भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पनवेल के पास ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ। इस खबर ने आते ही सोशल मीडिया पर हर किसी को हैरान कर दिया। इस दर्दनाक हादसे में पहले असफिया को गंभीर चोटें आई थी, उन्हें आनन-फानन में पनवेल के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पहुंचते ही डॉक्टर्स ने असफिया को मृत घोषित कर दिया। अब उनके फॉलोअर्स फोटो शेयर कर अपनी पसंदीदा इंफ्लुएंसर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
पनवेल तालुका पुलिस स्टेशन में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, इंफ्लुएंसर असफिया खान की गाड़ी टोयोटा अर्बन क्रूजर थी। जो उनके ड्राइवर नूर आलम खान चला रहे थे। गाड़ी की स्पीड काफी तेज थी और बड़ी लापरवाही से गाड़ी चल रही थी। जिसके बाद चलते गाड़ी अनियंत्रित हो गई और हादसा हो गया। घटना के समय मौजूद लोगों ने बताया कि एक्सीडेंट इतना भयानक था कि गाड़ी ने सड़क पर 3 से 4 बार पलटी खाई और चकनाचूर हो गई।
बता दें, असफिया खान 15 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ मुंबई पहुंची थीं। शहर घूमने के बाद वह रविवार रात लोनावला के लिए रवाना हुई थी। हादसे के समय गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे। चलती गाड़ी ने सड़क पर नियंत्रण खो दिया, जिससे कार एक सीमेंट बैरियर से टकराकर पलट गई। पीछे बैठी असफिया खान के सिर में गंभीर चोटें आईं थी। जिसके बाद उनकी मौत हो गई।
बता दें, असफिया खान लखनऊ की रहने वाली थीं। वह इंस्टाग्राम पर बेहद पॉपुलर थीं। असफिया अपनी जिंदगी से जुड़ी हर अपडेट अपने फैंस को देती रहती थी। उनके वीडियो फैंस लाइक करते थे। ट्रेंडिंग गानों पर असफिया रील्स बनाया करती थी, जो काफी वायरल भी होती थीं। वहीं वो रील्स बनाने के साथ-साथ ब्रांड कॉलैब भी करती थीं। इंस्टाग्राम पर उनकी 1 हजार से ज्यादा पोस्ट थीं। वहीं फॉलोअर्स की बात करें तो उनके 2 लाख 33 हजार फॉलोअर्स हैं।