‘ट्रंप का ब्लैकआउट अल्टीमेटम’, ईरानी संगीतकार ने दांव पर लगाई अपनी जान, पहुंचे पावर प्लांट

तेहरान के पास स्थित दमावंद पावर प्लांट, जो पूरे ईरान की लगभग आधी बिजली सप्लाई करता है, इस वक्त अमेरिकी मिसाइलों के निशाने पर है। इसी खतरे के बीच अली घमसारी अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र 'टार' (Tar) के साथ वहां पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में वह प्लांट के सामने बैठकर शांति से अपना वाद्य यंत्र बजाते नजर आ रहे हैं। घमसारी का कहना है कि वह तब तक वहां से नहीं हटेंगे जब तक हमलों का खतरा टल नहीं जाता। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, "अगर इस कोशिश में मेरी जान भी चली जाए, तो मुझे गम नहीं, लेकिन मैं अपने देश के अंधेरे को रोकने के लिए संगीत बनाता रहूंगा।"