ये खेल नहीं, नीचता है! राकेश बापट के परिवार ने विशाल कोटियन को लिया आड़े हाथ, नेशनल टीवी पर छिड़ी जंग

राकेश बापट और विशाल कोटियन के हुई झड़प (फोटो सोर्स: IMDb)
Bigg Boss Marathi 6:बिग बॉस मराठी 6 में हाल ही के एक ऐसे एपिसोड पर विवाद सामने आया है, जिसमें कंटेस्टेंट राकेश बापट और विशाल कोटियन के बीच नॉमिनेशन टास्क निजी स्तर पर पहुंच गया। बता दें, इस बहस की जंग ने जल्द ही हिंसक मोड़ ले लिया और गेम के नियमों का भी उल्लंघन किया है।
30 अप्रैल के एपिसोड में राकेश ने विशाल को नॉमिनेट करते हुए उनपर घर के अंदर उनके खिलाफ प्राइवेट कमेंट करने का भी आरोप लगाया है। इसके जवाब में विशाल ने दावा किया कि राकेश ने उनकी उम्र को लेकर भी टिप्पणी की और देखते ही देखते ये बहस और भी बढ़ गई जब विशाल ने राकेश के पिछले प्राइवेट लाइफ और खासकर उनके तलाक को लेकर बातें करनी शुरू कर दीं, तब ये मामला परिवार तक पहुंच गया। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि विशाल ने राकेश को धक्का तक मार दिया, जो शो के नियमों में फिजिकल अग्रेसन रुल खिलाफ से था। इसके बाद विशाल को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर सजा दी गई।
इस घटना के दौरान राकेश बापट के परिवार ने सोशल मीडिया पर एक कड़ा बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने विशाल के बिहेव और पर्सनल मामलों को सार्वजनिक करने पर शर्म करने को कहा। बता दें, इस बयान में ये भी कहा गया कि राकेश ने हमेशा सम्मान और संयम के साथ खुद को रखा है और कभी भी घर के बाहर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की।
इस पर परिवार ने शो के नियमों का हवाला देते हुए बताया कि कंटेस्टेंट्स को निजी जिंदगी से जुड़े मामलों को घर के अंदर नहीं लाना चाहिए और इसके उल्लंघन पर गंभीर कार्रवाई हो सकती है, विशाल कोटियन का ये तरीका खेल नहीं बल्कि निजता का है।
इस तरह मारपीट पर कार्रवाई तो हुई लेकिन पर्सनल मामलों को घसीटने के मुद्दे पर परिवार ने काफी निराशा जताई और उनका कहना ये था कि ये एक कानूनी उल्लंघन है, जिसका गंभीरता से निपटना चाहिए था। लास्ट में परिवार ने मेकर्स और होस्ट रितेश देशमुख से अपील की कि वे सही उदाहरण पेश करें, नेशनल टीवी और पूरे महाराष्ट्र के दर्शकों के लिए शो की गरिमा बनाएं रखें।
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