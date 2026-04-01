ये खेल नहीं, नीचता है! राकेश बापट के परिवार ने विशाल कोटियन को लिया आड़े हाथ, नेशनल टीवी पर छिड़ी जंग

30 अप्रैल के एपिसोड में राकेश ने विशाल को नॉमिनेट करते हुए उनपर घर के अंदर उनके खिलाफ प्राइवेट कमेंट करने का भी आरोप लगाया है। इसके जवाब में विशाल ने दावा किया कि राकेश ने उनकी उम्र को लेकर भी टिप्पणी की और देखते ही देखते ये बहस और भी बढ़ गई जब विशाल ने राकेश के पिछले प्राइवेट लाइफ और खासकर उनके तलाक को लेकर बातें करनी शुरू कर दीं, तब ये मामला परिवार तक पहुंच गया। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि विशाल ने राकेश को धक्का तक मार दिया, जो शो के नियमों में फिजिकल अग्रेसन रुल खिलाफ से था। इसके बाद विशाल को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर सजा दी गई।