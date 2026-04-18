DNA टेस्ट में शादीशुदा एक्टर ही निकला बच्चे का बाप, फैशन डिजाइनर के साथ अभिनेता रंगराज ने बनाए संबंध

Mathampatti Rangaraj DNA Test Controversy: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रिश्तों को लेकर अक्सर सुर्खियां बनती रहती हैं, लेकिन हाल ही में सामने आया एक मामला कानूनी और निजी विवाद दोनों वजहों से चर्चा का केंद्र बन गया है। सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट जॉय क्रिजिल्डा और एक्टर-शेफ माथामपट्टी रंगराज के बीच चल रहा विवाद अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। कोर्ट के निर्देश पर हुए डीएनए टेस्ट में ये पुष्टि हुई है कि स्टाइलिस्ट के बच्चे के पिता रंगराज ही हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।