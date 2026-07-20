‘मेरे देश के बच्चों पर हाथ मत उठाना!’ सोनम वांगचुक को हटाए जाने पर भड़कीं कविता कौशिक, सरकार से पूछे तीखे सवाल

इसी बीच, सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत भी चिंता का विषय बनी हुई है। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने भी कहा है कि यदि आंदोलन की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाता है और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा का भरोसा मिलता है, तो वांगचुक अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर कई स्टार्स अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। कविता कौशिक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां कुछ लोग उनकी अपील का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई यूजर्स इस मुद्दे पर अलग-अलग राय भी रख रहे हैं। फिलहाल आंदोलन और सोनम वांगचुक की सेहत दोनों पर देशभर की नजर बनी हुई है।