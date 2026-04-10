नाबालिग निकली मोनालिसा, बाल-विवाह कर बुरा फंसा पति फरमान खान, जल्द होगा गिरफ्तार?

बता दें, मोनालिसा और फरमान की जब से शादी हुई थी उनकी शादी को 'लव जिहाद' बताकर सोशल मीडिया पर खूब निशाना साधा गया था। दबाव बढ़ने पर दोनों ने मीडिया के सामने आकर सफाई दी थी। मोनालिसा ने रोते हुए कहा था, "मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मैंने धर्म नहीं बदला है और हम हिंदू रीति-रिवाज से साथ रह रहे हैं।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उनका अपना परिवार ही उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है। दोनों ने भावुक होकर अपील की थी कि अगर उन्हें परेशान करना बंद नहीं किया गया, तो वे आत्महत्या कर लेंगे।