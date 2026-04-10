10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

नाबालिग निकली मोनालिसा, बाल-विवाह कर बुरा फंसा पति फरमान खान, जल्द होगा गिरफ्तार?

Khargone Mahakumbh Viral Girl Monalisa is Minor: मोनालिसा और फरमान खान की शादी में नया ट्विस्ट आ गया है। जांच में मोनालिसा नाबालिग निकली है। अब फरमान खान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। उसके खिलाफ POCSO एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई गई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Apr 10, 2026

Khargone Mahakumbh Viral Girl Monalisa is Minor POCSO ACT FIR Register farman khan child marriage and kidnapping

मोनालिसा और फरमान होंगे अलग

Khargone Mahakumbh Viral Girl Monalisa is Minor: सोशल मीडिया पर 'महाकुंभ वायरल गर्ल' के नाम से मशहूर हुईं मोनालिसा भोंसले और फरमान की शादी का विवाद अब एक बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। जिस उम्र को लेकर अब तक कयास लगाए जा रहे थे, उसका सच अब सरकारी दस्तावेजों के जरिए सामने आ गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की जांच में यह पुख्ता हो गया है कि मोनालिसा ने जब फरमान से निकाह किया था तब वह बालिग नहीं बल्कि नाबालिग थीं यानी उन्होंने बाल-विवाह किया था।

16 साल की उम्र में मोनालिसा ने फरमान से की शादी (Khargone Mahakumbh Viral Girl Monalisa is Minor)

मोनालिसा की उम्र को लेकर 17 मार्च को एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद जांच दल ने मध्यप्रदेश के महेश्वर से लेकर केरल तक के दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल शुरू की। जांच में सामने आया कि महेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा की जन्म तिथि 30 दिसंबर 2009 दर्ज है।

केरल में मैरिज रजिस्ट्रेशन में गलत लिखी गई उम्र (Monalisa Farman Khan Marriage)

इस हिसाब से, जब 11 मार्च 2026 को मोनालिसा ने फरमान खान के साथ शादी की, तब उनकी उम्र महज 16 साल 2 महीने के करीब थी। चौंकाने वाली बात यह भी है कि शादी के लिए केरल में विवाह पंजीयन यानी Marriage Registration करवाते समय जन्म की गलत तारीख पेश की गई थी। अब इस खुलासे के बाद पुलिस ने अपहरण और बाल विवाह से संबंधित अन्य गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली है।

परेशान होकर दी थी जान देने की धमकी (Monalisa Farman Khan News)

बता दें, मोनालिसा और फरमान की जब से शादी हुई थी उनकी शादी को 'लव जिहाद' बताकर सोशल मीडिया पर खूब निशाना साधा गया था। दबाव बढ़ने पर दोनों ने मीडिया के सामने आकर सफाई दी थी। मोनालिसा ने रोते हुए कहा था, "मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मैंने धर्म नहीं बदला है और हम हिंदू रीति-रिवाज से साथ रह रहे हैं।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उनका अपना परिवार ही उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है। दोनों ने भावुक होकर अपील की थी कि अगर उन्हें परेशान करना बंद नहीं किया गया, तो वे आत्महत्या कर लेंगे।

फिलहाल, उम्र के इस खुलासे ने मोनालिसा के दावों को कमजोर कर दिया है। कानूनन 18 साल से कम उम्र में शादी करना अपराध है, इसलिए अब फरमान खान पर कानूनी शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

ये भी पढ़ें

मोनालिसा को नहीं है फरमान संग शादी टूटने की चिंता, दिखाया कितना गहरा है दोनों का प्यार
मनोरंजन
Monalisa Farman Khan Honeymoon Video She very happy amid NHRC notice love jihad marriage

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Apr 2026 10:10 am

Hindi News / Entertainment / नाबालिग निकली मोनालिसा, बाल-विवाह कर बुरा फंसा पति फरमान खान, जल्द होगा गिरफ्तार?

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रणदीप हुड्डा ने अपनी 1 महीने की बेटी का दिखाया चेहरा, नाम और मतलब भी बताया

Randeep Hooda and Lin Laishram reveal their daughter first picture and name with meaning in hindi
बॉलीवुड

मोनालिसा के बाद फरमान खान की धार्मिक पहचान को लेकर बड़ा दावा, करीबी के बयान से बढ़ी चर्चा

Farman Khan is hindu he going temple close friend big reveals after monalisa in minor fir register
मनोरंजन

‘जो पैसा मिला था सब खत्म हो चुका है’, धुरंधर एक्टर विवेक सिन्हा ने 1 करोड़ फीस मिलने पर तोड़ी चुप्पी

Vivek Sinha Dhurandhar Fee
मनोरंजन

अनंत अंबानी के जन्मदिन पर पत्नी राधिका ने लुटाया प्यार, इमोशनल हुए सलमान, जामनगर में सितारों का जश्न

Anant Ambani birthday wife radhika Merchant gave special gift salman khan emotional shahruk khan post
बॉलीवुड

‘माफी नहीं मांगूंगा’ एकनाथ शिंदे को लेकर विधानसभा कमेटी के सामने कुणाल कामरा के कड़े तेवर

Kunal Kamra says not sorry for Eknath Shinde
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.