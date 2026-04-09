मोनालिसा को नहीं है फरमान संग शादी टूटने की चिंता, दिखाया कितना गहरा है दोनों का प्यार

Monalisa Farman Khan: प्रयागराज के महाकुंभ से वायरल गर्ल के नाम से मशहूर हुईं मोनालिसा भोंसले इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने पिछले महीने मुस्लिम फरमान खान से केरल में परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। उनके परिवार को रो-रोकर बुरा हाल हो गया। वहीं, उनके पिता ने आरोप लगाया है कि फरमान खान ने उनकी बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर शादी की है। अब इन्हीं सब परेशानियों को छोड़कर मोनालिसा पति फरमान के साथ एंजॉय करती नजर आ रही है। उनका एक प्यार भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसे देखकर लग रहा है कि वह इन सभी मुश्किलों को पीछे छोड़कर पति फरमान के साथ अपनी नई जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं।