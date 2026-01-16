विवादित टिप्पणी करना Khushi Mukherjee को पड़ा महंगा, क्रिकेटर के फैंस ने ठोंका एक्ट्रेस पर 100 करोड़ का हरजाना

फैजान अंसारी ने मांग की है कि खुशी मुखर्जी के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की जानी चाहिए और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने एक खुली चुनौती देते हुए कहा, "अगर खुशी मुखर्जी अपने लगाए गए आरोपों को साबित कर देती हैं, तो मैं खुद सार्वजनिक रूप से उनसे माफी मांगूंगा, लेकिन अगर वो इसे साबित नहीं कर पातीं, तो उन्हें एक राष्ट्रीय नायक की छवि बिगाड़ने के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए।"