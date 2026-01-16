16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

विवादित टिप्पणी करना Khushi Mukherjee को पड़ा महंगा, क्रिकेटर के फैंस ने ठोंका एक्ट्रेस पर 100 करोड़ का हरजाना

Khushi Mukherjee And Suryakumar Yadav: खुशी मुखर्जी द्वारा की गई विवादित टिप्पणी ने उन्हें भारी पड़ गई है, जहां एक क्रिकेटर के फैंस ने उनके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। फैंस ने खुशी मुखर्जी पर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा दायर किया है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 16, 2026

विवादित टिप्पणी करना Khushi Mukherjee को पड़ा महंगा, क्रिकेटर के फैंस ने ठोंका एक्ट्रेस पर 100 करोड़ का हरजाना

खुशी मुखर्जी और सूर्यकुमार यादव (सोर्स: X)

Khushi Mukherjee And Suryakumar Yadav: इंडियन क्रिकेटर टीम के टी20 कप्तान और स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (SKY) के खिलाफ विवादित बयान देना एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी को भारी पड़ गया है। सूर्यकुमार यादव पर बेबुनियाद आरोप लगाने के मामले में खुशी अब कानूनी पचड़े में फंस गई हैं। बता दें, मुंबई के एक शख्स ने एक्ट्रेस की टिप्पणियों को क्रिकेटर की छवि खराब करने की कोशिश बताते हुए उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का केस किया है।

क्रिकेटर के फैंस ने ठोंका एक्ट्रेस पर 100 करोड़ का हरजाना

खुशी मुखर्जी ने एक सनसनीखेज दावा किया था कि सूर्यकुमार यादव उन्हें बार-बार मैसेज करते हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें कई अन्य क्रिकेटरों के भी मैसेज आते रहते हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर सूर्यकुमार यादव के फैंस भड़क गए और एक्ट्रेस को जमकर खरी-खोटी सुनाया था।

इतना ही नहीं, सूर्यकुमार यादव के एक बड़े फैंस और मुंबई निवासी फैजान अंसारी ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। साथ ही, फैजान ने मुंबई के गाजीपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने दावा किया कि खुशी मुखर्जी के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। फैजान के अनुसार, खुशी ने केवल पब्लिसिटी और चर्चा में बने रहने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है।

खुशी मुखर्जी के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज

फैजान अंसारी ने मांग की है कि खुशी मुखर्जी के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की जानी चाहिए और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने एक खुली चुनौती देते हुए कहा, "अगर खुशी मुखर्जी अपने लगाए गए आरोपों को साबित कर देती हैं, तो मैं खुद सार्वजनिक रूप से उनसे माफी मांगूंगा, लेकिन अगर वो इसे साबित नहीं कर पातीं, तो उन्हें एक राष्ट्रीय नायक की छवि बिगाड़ने के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए।"

बता दें, इस पर फैजान का कहना है कि सूर्यकुमार यादव देश के सम्मानित खिलाड़ी हैं और उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी स्वीकार नहीं की जाएगी, उन्होंने इस मुद्दे को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर उठाने की बात कही है। फिलहाल, 100 करोड़ रुपये के इस भारी-भरकम मानहानि केस ने एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स जगत में हलचल मचा दी है। अभी तक इस कानूनी नोटिस पर खुशी मुखर्जी या सूर्यकुमार यादव की ओर से कोई आधिकारिक रिएक्शन सामने नहीं आई है।

