ये सही नहीं है! कुणाल कामरा ने पोस्ट के जरिए रणवीर अल्लाहबादिया को लिया निशाने पर, गरमाया माहौल

इतना ही नहीं, इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए, उन्होंने कॉमेडियन कुणाल कामरा से कहा कि ये विवाद सिर्फ रणवीर पर नहीं बल्कि पूरी कॉमेडी इंडस्ट्री पर गहरा प्रभाव डालता है। इस पर कुणाल कामरा ने दावा किया कि इस विवाद के वजह से कम से कम 30 से अधिक स्टार्स, जिनमें वे खुद भी शामिल हैं, अधिकारियों द्वारा पूछताछ का सामना करना पड़ा, जो बहुत गलत है। साथ ही, उन्होंने कहा कि इस विवाद की वजह से कई शो कैंसिल भी हुए, ऐसे कार्यक्रमों के आयोजकों ने अपने फैसले बदले और कई स्टार्स की कॉमेडी करियर में मुश्किलें आईं है।