कुणाल कामरा और रणवीर अल्लाहबादिया में छिड़ी जंग, एक दूसरे पर निशाना, बोले- अच्छा बनने का दिखावा बंद करें

कुणाल कामरा ने रणवीर पर ‘क्लाउट चेजिंग’ और ‘फ्रॉडकास्टिंग’ का आरोप तक लगा दिया। ये पूरा विवाद 'इंडिया गॉट लेटेंट' से जुड़े पुराने घटनाक्रम के बाद फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल, हाल ही में रणवीर अल्लाहबादिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया कि एक विवाद के कारण उनके प्लेटफॉर्म बीयरबाइसेप्स और 'द रणवीर शो' को काफी नुकसान झेलना पड़ा।