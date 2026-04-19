बजट 50 लाख, पहले दिन वापस मिले सिर्फ 5 लाख, फिर बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमा डाले 100 करोड़

Laalo Krishna Sada Sahaayate: भारतीय सिनेमा में अक्सर बड़े बजट और स्टारकास्ट वाली फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड चर्चा में रहते हैं, लेकिन कभी-कभी छोटी फिल्में भी ऐसा कमाल कर जाती हैं कि पूरी इंडस्ट्री हैरान रह जाती है। गुजराती फिल्म ‘लालो- कृष्णा सदा सहायते’ ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। महज 50 लाख रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया। खास बात ये है कि रिलीज के 8 हफ्ते बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी रही और लगातार कमाई करती रही।