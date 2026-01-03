3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

माघ मेला 2026 में वायरल हुई ‘छोटी मोनालिसा’, वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

Magh Mela 2026 Viral Video: महाकुंभ में मोनालिसा के वायरल होने के बाद अब माघ मेला से भी एक छोटी बच्ची वायरल हो गई है। लोग इसे अगली इंटरनेट सेंसेशन बता रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 03, 2026

Magh Mela 2026 video viral choti monalisa internet new sensation people shocked watch his dance moves

माघ मेला 2026 वीडियो वायरल

Magh Mela 2026: प्रयागराज में 'माघ मेला 2026' का आगाज हो चुका है। ऐसे में लाखों की भीड़, आस्था की डुबकी और रेत पर बसी तंबुओं की दुनिया के बीच अक्सर कुछ ऐसे चेहरे सामने आते हैं जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। इससे पहले साल 2025 के महाकुंभ में 'मोनालिसा' अपनी नीली आंखों और सादगी से रातों-रात स्टार बन गई थी।

मोनालिसा को फिल्मों के ऑफर आए और उनकी एक एल्बम भी आ चुकी है। अब ठीक एक साल बाद, माघ मेले में एक और लड़की वायरल हो रही है जिसे लोग 'छोटी मोनालिसा' कह रहे हैं। उसके डांस ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। साथ ही उसकी नीली आंखें लोगों को वायरल मोनालिसा की याद दिला रही हैं।

माघ मेला 2026 में वायरल हुई ये छोटी मोनालिसा (Magh Mela 2026)

इस बच्ची का चेहरा, उसकी आंखों की गहराई और मुस्कुराने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही है जैसा महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा का था। संगम पर आने वाले लोग जब इस बच्ची को देखते हैं, तो दंग रह जाते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इसे 'छोटी मोनालिसा' के नाम से पुकारा जा रहा है। छोटी मोनालिसा संगम तट पर माला बेचती है।

डांस वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया गदर (Magh Mela 2026 Video Viral)

सिर्फ सादगी ही नहीं, इस छोटी बच्ची के टैलेंट ने भी लोगों को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर छोटी मोनालिसा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बड़ा ही शानदार डांस कर रही है। उसके ठुमके और चेहरे के हाव-भाव (Expressions) इतने जबरदस्त हैं कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं। बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के, खुले आसमान के नीचे इस बच्ची की एनर्जी ने बड़े-बड़े डांसर्स को पीछे छोड़ दिया है।

छोटी मोनालिसा का डांस देख लोग कर रहे कमेंट (Choti Monalisa Viral in Magh Mela 2026)

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) पर आया, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा, "यह तो एकदम मोनालिसा की कार्बन कॉपी है, कुदरत का करिश्मा देखिए।" वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "इस बच्ची में गजब का टैलेंट है, अगर सही प्लेटफॉर्म मिले तो यह बहुत बड़ी स्टार बनेगी।" लोग इसे अगली इंटरनेट सेंसेशन बता रहे हैं और बच्ची की मासूमियत पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

नीले ड्रम वाली बेहरम मुस्कान, बॉयफ्रेंड संग किया था पति का कत्ल…अब इस पर बनी वेब सीरीज, इस दिन होगी रिलीज
OTT
honeymoon se hatya New OTT Web series based on Meerut Neela Drum Muskan Rastogi murder husband

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

एंटरटेनमेंट वीडियो

Updated on:

03 Jan 2026 03:13 pm

Published on:

03 Jan 2026 03:12 pm

Hindi News / Entertainment / माघ मेला 2026 में वायरल हुई ‘छोटी मोनालिसा’, वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

जिस रोल से स्टार्स डर गए, उसी ने सलमान खान को बना दिया अलग पहचान वाला एक्टर

जिस रोल से स्टार्स डर गए, उसी ने सलमान खान को बना दिया अलग पहचान वाला एक्टर
बॉलीवुड

धर्मेंद्र को लेकर होने वाला है कुछ खास… मेकर्स ने ‘पत्रिका’ से बातचीत में किया खुलासा

TMKOC
TV न्यूज

आंख उठाकर देखा तो मुंहतोड़ जवाब देंगे… वरुण धवन ने बांग्लादेश का नाम लिए बिना दी कड़ी चेतावनी

ऑपरेशन सिंदूर पर वरुण धवन के बयान से मचा बवाल, बांग्लादेश का नाम लिए बिना दी कड़ी चेतावनी
बॉलीवुड

जिया शंकर ने किया रिलेशनशिप कन्फर्म? जानिए किसे कर रही हैं डेट?

Jiyaa Shankar
TV न्यूज

जल्द दूल्हा बनेंगे सिंगर स्टेबिन बेन? नूपुर सेनन को घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज और चमकाई बड़ी डायमंड रिंग

जल्द दूल्हा बनेंगे सिंगर स्टेबिन बेन? नूपुर सेनन को घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज और चमकाया बड़ी डायमंड रिंग
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.