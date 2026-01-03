माघ मेला 2026 में वायरल हुई ‘छोटी मोनालिसा’, वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

माघ मेला 2026 वीडियो वायरल
Magh Mela 2026: प्रयागराज में 'माघ मेला 2026' का आगाज हो चुका है। ऐसे में लाखों की भीड़, आस्था की डुबकी और रेत पर बसी तंबुओं की दुनिया के बीच अक्सर कुछ ऐसे चेहरे सामने आते हैं जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। इससे पहले साल 2025 के महाकुंभ में 'मोनालिसा' अपनी नीली आंखों और सादगी से रातों-रात स्टार बन गई थी।
मोनालिसा को फिल्मों के ऑफर आए और उनकी एक एल्बम भी आ चुकी है। अब ठीक एक साल बाद, माघ मेले में एक और लड़की वायरल हो रही है जिसे लोग 'छोटी मोनालिसा' कह रहे हैं। उसके डांस ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। साथ ही उसकी नीली आंखें लोगों को वायरल मोनालिसा की याद दिला रही हैं।
इस बच्ची का चेहरा, उसकी आंखों की गहराई और मुस्कुराने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही है जैसा महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा का था। संगम पर आने वाले लोग जब इस बच्ची को देखते हैं, तो दंग रह जाते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इसे 'छोटी मोनालिसा' के नाम से पुकारा जा रहा है। छोटी मोनालिसा संगम तट पर माला बेचती है।
सिर्फ सादगी ही नहीं, इस छोटी बच्ची के टैलेंट ने भी लोगों को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर छोटी मोनालिसा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बड़ा ही शानदार डांस कर रही है। उसके ठुमके और चेहरे के हाव-भाव (Expressions) इतने जबरदस्त हैं कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं। बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के, खुले आसमान के नीचे इस बच्ची की एनर्जी ने बड़े-बड़े डांसर्स को पीछे छोड़ दिया है।
जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) पर आया, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा, "यह तो एकदम मोनालिसा की कार्बन कॉपी है, कुदरत का करिश्मा देखिए।" वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "इस बच्ची में गजब का टैलेंट है, अगर सही प्लेटफॉर्म मिले तो यह बहुत बड़ी स्टार बनेगी।" लोग इसे अगली इंटरनेट सेंसेशन बता रहे हैं और बच्ची की मासूमियत पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं।
