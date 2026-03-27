लव जिहाद के विवादों में फंसी मोनालिसा की जिंदगी का वो सबसे बड़ा मोड़, जिसने गरीबी के अंधेरे से निकाल बनाया स्टार

फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उनकी टैलेंट को पहचाना और उन्हें अपनी फिल्म में मौका दिया। उन्होंने न सिर्फ मोनालिसा को फिल्म में कास्ट किया, बल्कि उन्हें एक्टिंग की ट्रेनिंग भी दिलाई। ये मौका मोनालिसा के लिए एक नई शुरुआत थी, जिसने उन्हें गरीबी के अंधेरे से निकालकर चमकती दुनिया तक पहुंचा दिया। सफलता के साथ-साथ तमाम विवाद के बीच उनकी शादी को लेकर परिवार और कुछ लोगों ने सवाल उठाए और इसे 'लव जिहाद' का नाम दिया। इस पर मोनालिसा ने साफ कहा कि उनकी जिंदगी उनके अपने फैसलों से चलती है और वो किसी के दबाव में नहीं हैं।