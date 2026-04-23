‘लोग मरते रहते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते’ मिर्जापुर के क्रिएटर Karan Anshuman का बयान हुआ वायरल

HT से बातचीत के दौरान करण ने मजाकिया अंदाज में कबूल किया कि जब भी वो लिखने बैठते हैं, कहानी अपने आप क्राइम की तरफ मुड़ जाती है। उनके अनुसार वो कुछ भी लिखना शुरू करते हैं और देखते-देखते कोई बंदूक चला देता है और लोग मरते रहते हैं, इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमें स्वीकार करना सीखना चाहिए। इसके बाद उन्होंने हंसते हुए कहा कि ये पूरी तरह अवचेतन मन की करतूत है, इसे वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाते और सबसे मजेदार बात उन्होंने ये बताई कि उनकी 10 साल की बेटी उनका बनाया एक भी शो नहीं देखती और ये बात उन्हें सच में बुरी लगती है।