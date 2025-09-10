तलाक की अफवाहों के बीच Monali Thakur का क्रिप्टिक मैसेज, फैंस हुए परेशान

Monali Thakur: सिंगर मोनाली ठाकुर जो अपनी सुरीली आवाज से सबके दिलों में जगह बनाइ हैं, इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। पिछले कुछ समय से उनके पति माइक रिक्टर से तलाक की खबरें आ रही हैं। अब उनके एक हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट ने इन अफवाहों को और हवा दे दी है।
बता दें कि मोनाली ने 8 सितंबर को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट साझा किया, जो उनके आने वाले गाने 'एक बार फिर' का टीजर है। इस वीडियो में एक लड़की को भावनात्मक और शारीरिक हिंसा से गुजरते हुए दिखाया गया है। वीडियो में गला घोंटने जैसे सीन भी हैं। इस पोस्ट के साथ मोनाली ने कैप्शन में सिर्फ 'द रीजन' लिखा है।
हालांकि, ये अभी तक साफ नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ एक गाने का हिस्सा है या यह मोनाली की अपनी निजी जिंदगी को दिखाता है लेकिन उनके फैंस इस वीडियो को उनके तलाक की अफवाहों से जोड़कर देख रहे हैं और यूजर का मानना है कि ये मोनाली का अपनी शादी में आई परेशानियों का जवाब है। मोनाली और माइक के रिश्ते में अनबन की खबरें तब शुरू हुई, जब दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। खबरों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में उनके रिश्ते में काफी बदलाव आए हैं और अब उन्हें एक कपल के तौर पर नहीं देखा जाता है।
मोनाली और माइक ने 2017 में गुपचुप शादी की थी। उन्होंने 3 साल तक अपनी शादी को दुनिया से छुपा कर रखा था। हालांकि, 2020 में मोनाली ने एक इंटरव्यू में अपनी शादी का खुलासा किया था। अब देखना ये है कि मोनाली ठाकुर और माइक रिक्टर के रिश्ते का क्या मोड़ आता है। क्या वे अपनी परेशानियों को सुलझा पाएंगे या दोनों अलग हो जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा।