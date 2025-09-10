Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव 2025

तलाक की अफवाहों के बीच Monali Thakur का क्रिप्टिक मैसेज, फैंस हुए परेशान

Monali Thakur Cryptic Post: मोनाली ठाकुर की शादी को लेकर इन दिनों तलाक की अफवाहें उड़ रही हैं, और इसी बीच उनका एक क्रिप्टिक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस मैसेज में उन्होंने घरेलू हिंसा की बात की है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 10, 2025

तलाक के अफवाहो के बीच Monali Thakur का क्रिप्टिक मैसेज, फैंस हुए परेशान
सिंगर मोनाली ठाकुर और माइक (फोटो सोर्स: X)

Monali Thakur: सिंगर मोनाली ठाकुर जो अपनी सुरीली आवाज से सबके दिलों में जगह बनाइ हैं, इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। पिछले कुछ समय से उनके पति माइक रिक्टर से तलाक की खबरें आ रही हैं। अब उनके एक हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट ने इन अफवाहों को और हवा दे दी है।

Monali Thakur का क्रिप्टिक मैसेज

बता दें कि मोनाली ने 8 सितंबर को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट साझा किया, जो उनके आने वाले गाने 'एक बार फिर' का टीजर है। इस वीडियो में एक लड़की को भावनात्मक और शारीरिक हिंसा से गुजरते हुए दिखाया गया है। वीडियो में गला घोंटने जैसे सीन भी हैं। इस पोस्ट के साथ मोनाली ने कैप्शन में सिर्फ 'द रीजन' लिखा है।

Monali Thakur ( instagram)

हालांकि, ये अभी तक साफ नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ एक गाने का हिस्सा है या यह मोनाली की अपनी निजी जिंदगी को दिखाता है लेकिन उनके फैंस इस वीडियो को उनके तलाक की अफवाहों से जोड़कर देख रहे हैं और यूजर का मानना है कि ये मोनाली का अपनी शादी में आई परेशानियों का जवाब है। मोनाली और माइक के रिश्ते में अनबन की खबरें तब शुरू हुई, जब दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। खबरों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में उनके रिश्ते में काफी बदलाव आए हैं और अब उन्हें एक कपल के तौर पर नहीं देखा जाता है।

मोनाली और माइक

मोनाली और माइक ने 2017 में गुपचुप शादी की थी। उन्होंने 3 साल तक अपनी शादी को दुनिया से छुपा कर रखा था। हालांकि, 2020 में मोनाली ने एक इंटरव्यू में अपनी शादी का खुलासा किया था। अब देखना ये है कि मोनाली ठाकुर और माइक रिक्टर के रिश्ते का क्या मोड़ आता है। क्या वे अपनी परेशानियों को सुलझा पाएंगे या दोनों अलग हो जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा।

Updated on:

10 Sept 2025 04:16 pm

Published on:

10 Sept 2025 02:51 pm

Hindi News / Entertainment / तलाक की अफवाहों के बीच Monali Thakur का क्रिप्टिक मैसेज, फैंस हुए परेशान

