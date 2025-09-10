तलाक की अफवाहों के बीच Monali Thakur का क्रिप्टिक मैसेज, फैंस हुए परेशान

हालांकि, ये अभी तक साफ नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ एक गाने का हिस्सा है या यह मोनाली की अपनी निजी जिंदगी को दिखाता है लेकिन उनके फैंस इस वीडियो को उनके तलाक की अफवाहों से जोड़कर देख रहे हैं और यूजर का मानना है कि ये मोनाली का अपनी शादी में आई परेशानियों का जवाब है। मोनाली और माइक के रिश्ते में अनबन की खबरें तब शुरू हुई, जब दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। खबरों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में उनके रिश्ते में काफी बदलाव आए हैं और अब उन्हें एक कपल के तौर पर नहीं देखा जाता है।