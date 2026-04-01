IPL में इस टीम की दीवानी हैं 16 साल की मोनालिसा, फरमान खान से जिहादी शादी के आरोप के बीच वायरल हुआ वीडियो

Monalisa-Farmaan Khan Marriage Controversy: महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा और फरमान की शादी अब कानूनी विवाद में फंस चुकी है। केरल में की गई शादी ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि अब पति फरमान पर बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल, राष्ट्रीय जनजाति आयोग (NCST) ने मोनालिसा की उम्र (Viral Girl Monalisa Age) को लेकर अपनी जांच रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि फरमान से शादी के समय मोनालिसा भोंसले नाबालिग थी।