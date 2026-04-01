10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

IPL में इस टीम की दीवानी हैं 16 साल की मोनालिसा, फरमान खान से जिहादी शादी के आरोप के बीच वायरल हुआ वीडियो

Monalisa-Farmaan Khan Marriage Controversy: मुस्लिम फरमान खान के साथ शादी के बाद बुरी तरह फंसी मोनालिसा ने बताया है कि आईपीएल में उनकी फेवरेट टीम कौन सी है। चलिए जानते हैं मोनालिसा ने क्या कहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 10, 2026

Monalisa-Farmaan Khan Marriage Controversy

Monalisa-Farmaan Khan Marriage Controversy (सोर्स- एक्स)

Monalisa-Farmaan Khan Marriage Controversy: महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा और फरमान की शादी अब कानूनी विवाद में फंस चुकी है। केरल में की गई शादी ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि अब पति फरमान पर बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल, राष्ट्रीय जनजाति आयोग (NCST) ने मोनालिसा की उम्र (Viral Girl Monalisa Age) को लेकर अपनी जांच रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि फरमान से शादी के समय मोनालिसा भोंसले नाबालिग थी।

मोनालिसा ने केरल के तिरुवनंतपुरम में रहने वाले फरमान खान से 11 मार्च 2026 को शादी की थी जिसके बाद से उसकी आयु को लेकर विवाद बना हुआ है। मोनालिसा के परिवार ने फरमान पर लव जिहाद का आरोप लगाया था। इसी बीच मोनालिसा और फरमान खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मोनालिसा आईपीएल की अपनी फेवरेट टीम बताते हुए नजर आ रही हैं।

मोनालिसा ने बताई आईपीएल की फेवरेट टीम (Monalisa-Farmaan Khan Marriage Controversy)

मोनालिसा और फरमान खान की शादी के बाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मीडिया मोनालिसा से पूछती है कि उनकी आईपीएल की फेवरेट टीम कौन सी है। इसके जवाब में मोनालिसा कहती हैं कि उनकी फेवरेट टीम विराट कोहली की आरसीबी है।

मोनालिसा की उम्र पर हुआ बवाल (Monalisa-Farmaan Khan Marriage Controversy)

VHP नेता अनिल विलायिल ने बताया कि भोपाल में उनके कार्यकर्ताओं ने आधिकारिक तौर पर यह जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। उन्होंने साफ किया कि इस मामले को लेकर अब मध्य प्रदेश में केस दर्ज कराया जाएगा। अगर यह दस्तावेज सही पाया जाता है, तो यह मामला 'बाल विवाह' और जालसाजी की श्रेणी में आ सकता है, जिससे न केवल दूल्हा फरमान खान, बल्कि शादी में शामिल हुए गवाहों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं।

फिलहाल, मोनालिसा और फरमान की यह प्रेम कहानी अब अदालती कागजों और जन्म प्रमाण पत्रों के फेर में उलझ गई है। देखना यह होगा कि क्या यह दस्तावेज़ असली है या फिर इस विवाद के पीछे कोई और कहानी छिपी है।

ये भी पढ़ें

EXCLUSIVE: अंजाने में बने कॉमेडियन, पहले ही शो में बिके सबसे ज्यादा टिकट, एक मोमेंट ने बदल दी विकास कुश शर्मा की जिंदगी
मनोरंजन
Vikas Kush Sharma Exclusive Interview

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Apr 2026 07:53 pm

Published on:

10 Apr 2026 07:52 pm

Hindi News / Entertainment / IPL में इस टीम की दीवानी हैं 16 साल की मोनालिसा, फरमान खान से जिहादी शादी के आरोप के बीच वायरल हुआ वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मोनालिसा नाबालिग, हिंदू है फरमान खान? अब विवादित शादी का वीडियो आया सामने, लड्डू खिलाते आए नजर

Monalisa-Farmaan Khan Marriage Controversy
मनोरंजन

रणवीर की ‘धुरंधर 2’ पर चुप्पी मामले में दीपिका पादुकोण ने फिर दिया मुंहतोड़ जवाब, अब अनुराग कश्यप की तारीफ के बाद उठाया ये कदम

Deepika Padukone Breaks Silence On Dhurandhar 2
बॉलीवुड

EXCLUSIVE: अंजाने में बने कॉमेडियन, पहले ही शो में बिके सबसे ज्यादा टिकट, एक मोमेंट ने बदल दी विकास कुश शर्मा की जिंदगी

Vikas Kush Sharma Exclusive Interview
मनोरंजन

Aditya Dhar Networth: धुरंधर फ्रेंचाइजी 2000 करोड़ की लेकिन आदित्य धर की संपत्ति कितनी? नेटवर्थ में बड़े सितारों को भी मात देता है कपल

Aditya Dhar Networth
बॉलीवुड

‘तेरा समय खराब कर दूंगा’, अमिताभ बच्चन को रोस्ट करना समय रैना को पड़ा भारी, एजाज खान बोले- बद्तमीज आदमी

Ajaz Khan Threatens Samay Raina
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.