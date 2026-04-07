मुकेश छाबड़ा का वो ‘सीक्रेट’ कॉल और 3 मामूली सवालों ने बना दिया दानिश इकबाल को दाऊद इब्राहिम

Dhurandhar 2 Bade Sahab: फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने थिएटर में 1600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर सबका दिल जीत लिया है। इस कामयाबी के पीछे केवल रणवीर सिंह की मेहनत ही नहीं, बल्कि फिल्म में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाने वाले एक्टर दानिश इकबाल का भी बड़ा योगदान है। बता दें, दानिश अपनी रोल के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन इस रोल को पाने के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प और मजेदार है, इसे पढ़ कभी आप सोचेंगे की ये कितना आसान था और कभी सोचेंगे कितना मुश्किल था।