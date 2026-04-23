प्रेग्नेंसी में सेट पर ही शुरू हो गए थे कॉन्ट्रैक्शन, फिर भी नहीं रोकी शूटिंग नेहा धूपिया ने बयां किया अपना दर्द

इतना ही नहीं, नेहा ने आगे ये भी माना कि शादी से पहले प्रेग्नेंट होने को लेकर आज भी उन्हें ट्रोल किया जाता है। साथ ही, उन्होंने 2018 में अंगद बेदी से शादी की और उसी साल नवंबर में बेटी मेहर का जन्म हुआ। नेहा ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि कम-से-कम वो नीना गुप्ता और आलिया भट्ट जैसी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में तो हैं लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि प्रेग्नेंसी खूबसूरत होती है और इसे लेकर इतना हंगामा करना अजीब है।