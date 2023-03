Oscars 2023: ऑस्कर से पहले प्रियंका चोपड़ा के घर पहुंचे साउथ स्टार राम चरण-उपासना, वायरल हुई तस्वीर

Oscars 2023: 12 मार्च को लॉस एंजेलिस के डॉल्बी थिएटर में 95वां ऑस्कर अवॉर्ड आयोजित होगा। मगर इससे पहले प्रियंका चोपड़ा ने अपने लॉस एंजेलिस वाले घर में एक प्री ऑस्कर्स पार्टी का आयोजन किया है। इस पार्टी में भारतीय कलाकारों ने भी शिरकत की। पार्टी के बाद साउथ स्चार राम चरण और उनकी पत्नी उपासना की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

Priyanka Chopra Hosts Ram Charan, His Wife Upasana at Her Los Angeles Residence Ahead of Oscars 2023