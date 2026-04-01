संसद में राघव चड्ढा ने अपनी तन्हाई पर खड़ा किया सवाल, उठाया पैटरनिटी लीव का मुद्दा, पत्नी ने किया ऐसा रिएक्ट

इतना ही नहीं, राघव चड्ढा की पत्नी परिणीति ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में राघव की खूब सराहना की है और गर्व जाहिर किया। साथ ही उन्होंने लिखा, "मेरे प्यारे पति, आपको सांसद और नवजात बच्चे के पिता के रूप में बोलते देखना वो पल है जिसे मैं हमेशा याद रखूंगी। आपने उस पिता की आवाज उठाई, जिसे मैं हर दिन देखती हूं।" वो बताती हैं कि बच्चे के जन्म के बाद पालन-पोषण एक साथ निभाने वाली जिम्मेदारी है, जो कि केवल मां का काम नहीं है।