दुर्लभ बीमारी के चलते Pawan Kalyan के नन्हे फैन की हुई मौत, अभिनेता को लगा सदमा, बोले- इस खबर ने झकझोर दिया

Pawan Kalyan Fan Niranjan Death News: आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और अभिनेता पवन कल्याण के नन्हे प्रशंसक निरंजन का निधन हो गया है। दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी (रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर) से लंबे समय से जूझ रहे निरंजन की मौत की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई। पिछले कुछ समय में अपनी हिम्मत और जज्बे से हजारों लोगों का दिल जीतने वाले निरंजन अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके निधन पर फैंस भावुक श्रद्धांजलि दे रहे हैं।