आज ट्रेलर बड़े हैं, VFX बड़ा है, लेकिन 2006 वाले सीक्वल्स का जादू आज भी मिस कर रहे हैं फैंस

इसी साल 'धूम 2' ने स्टाइल, एक्शन और ग्लैमर का नया मानक स्थापित किया। ऋतिक रोशन के स्वैग और फिल्म की दमदार कहानी ने इसे युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। आज की फिल्मों में तकनीक पहले से कहीं ज्यादा शानदार है। VFX बेहतर है, ट्रेलर बड़े हैं और मार्केटिंग भी वैश्विक स्तर की हो चुकी है, लेकिन कई दर्शकों का मानना है कि 2006 की फिल्मों में जो आत्मा और भावनात्मक जुड़ाव था, वो आज की कई बड़ी फिल्मों में देखने को नहीं मिलता। शायद यही वजह है कि लगभग 2 दशक बाद भी लोग उस दौर को याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बॉलीवुड एक बार फिर ऐसी सीक्वल फिल्में बनाए, जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि दर्शकों के दिलों पर भी राज करें।