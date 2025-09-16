‘पीछे देखो पीछे’ मीम्स से फेमस हुए अहमद शाह के भाई की 15 साल की उम्र में मौत, आया था हार्ट अटैक

Piche Dekho Meme Boy Ahmed Shah Little Brother Dies: 'पीछे देखो पीछे...' वीडियो से रातों-रात सोशल मीडिया पर धमाल मचाने वाले पाकिस्तान के अहमद शाह पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले उनकी छोटी बहन की मौत हुई थी और अब उनके 15 साल के भाई ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। अहमद ने खुद इंस्टाग्राम पर अपने भाई के निधन की दुखद खबर अपने फैंस को दी और बताया कि छोटा चमकता सितारा अब इस दुनिया से जा चुका है। इस खबर के बाद से उनके फैंस भी सदमे में हैं।