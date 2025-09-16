‘पीछे देखो पीछे’ मीम्स से फेमस हुए अहमद शाह के भाई की 15 साल की उम्र में मौत, आया था हार्ट अटैक

Piche Dekho Meme Boy Ahmed Shah Little Brother Dies: 'पीछे देखो पीछे...' वीडियो से रातों-रात सोशल मीडिया पर धमाल मचाने वाले पाकिस्तान के अहमद शाह पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले उनकी छोटी बहन की मौत हुई थी और अब उनके 15 साल के भाई ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। अहमद ने खुद इंस्टाग्राम पर अपने भाई के निधन की दुखद खबर अपने फैंस को दी और बताया कि छोटा चमकता सितारा अब इस दुनिया से जा चुका है। इस खबर के बाद से उनके फैंस भी सदमे में हैं।
अहमद शाह ने सोमवार, 15 सितंबर को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। जिसमें उन्होंने बताया, 'हम आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि हमारे परिवार का छोटा चमकता सितारा उमैर शाह अल्लाह के पास लौट गया है। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप उसे और हमारे पूरे परिवार को अपनी दुआओं में रखें।"
पाकिस्तान के न्यूजपेपर Dawn के होस्ट रहे वसीम बदामी ने खुलासा किया कि उमैर शाह की मौत का असली कारण क्या है? उन्होंने बताया, 'जब डॉक्टर्स से हमारी बात हुई, तो उनके अनुसार उमैर को उल्टी हुई थी जो गलती से उसके फेफड़ों में चली गई, जिसके कारण उसे सांस लेने में तकलीफ हुई और उसे कार्डियोवैस्कुलर अरेस्ट हुआ।"
15 साल के उमैर शाह की मौत की वजह को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही थीं, जिस पर अब खुलासा हो चुका है। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं और उमैर को याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं अहमद शाह की छोटी बहन की मौत 2023 में हुई थी। आयशा एक न्यू बॉर्न बेबी गर्ल थीं, जिनका पैदा होने के कुछ दिनों बाद निधन हो गया क्योंकि वह कई तरह की बीमारियों से जूझ रही थी।
बता दें, उमैर शाह भी अपने भाई अहमद शाह के साथ कई पाकिस्तानी टीवी शो में नजर आ चुके थे। वह 'जीतो पाकिस्तान' और 'रमजान कार्यक्रम शान-ए-रमजान' जैसे शोज में अक्सर दिखाई देते थे, जहां उनकी मासूमियत और प्यारी बातें दर्शकों को खूब पसंद आती थीं। उनका यूं अचानक चले जाना उनके फैंस और परिवार के लिए एक बड़ा सदमा है।