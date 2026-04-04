आप पद से हटाने की खबरों के बीच, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की लंदन वाली लव स्टोरी आई चर्चा में

बता दें, राघव और परिणीति ने अपनी कहानी 'आप की अदालत' में बताया कि उनकी पहली मुलाकात लंदन में एक अवॉर्ड इवेंट में हुई। परिणीति उस दिन एंटरटेनमेंट जगत में दमदार प्रदर्शन के लिए अवॉर्ड लेने गई थीं, जबकि राघव पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के लिए सम्मान लेकर आए थे। उस वक्त परिणीति को राघव के बारे में ज्यादा खबर नहीं थी, लेकिन उनके भाई उनके बड़े फैंन थे। इस पर परिणीति ने कहा कि उनके भाई ने उन्हें राघव से मिलने को कहा, जिसके बाद उन्होंने उनसे खुद मिलने की इच्छा जताई और मिलते ही उन्होंने बातचीत की शुरुआत की और अगले दिन मिलने का निमंत्रण भी राघव ने दिया और फिर यही से शुरू हुईं इन दोनो की कहानी।