एक्टर राहुल अरुण बनर्जी की मौत हादसा नहीं बल्कि मर्डर? पत्नी ने साजिश के आरोप में FIR कराई दर्ज

Rahul Arunoday Banerjee Death Case: बंगाली फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता राहुल अरुण बनर्जी की अचानक हुई मौत ने पूरे मनोरंजन जगत को झकझोर कर रख दिया है। अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि अभिनेता की पत्नी प्रियंका सरकार ने ओडिशा पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए घटना की गहराई से जांच की मांग की है। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली है और मामले की हर पहलू से जांच शुरू कर दी गई है।