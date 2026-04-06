एक्टर राहुल अरुण बनर्जी की मौत हादसा नहीं बल्कि मर्डर? पत्नी ने साजिश के आरोप में FIR कराई दर्ज

Rahul Arunoday Banerjee Death Case (सोर्स- एक्स)
Rahul Arunoday Banerjee Death Case: बंगाली फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता राहुल अरुण बनर्जी की अचानक हुई मौत ने पूरे मनोरंजन जगत को झकझोर कर रख दिया है। अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि अभिनेता की पत्नी प्रियंका सरकार ने ओडिशा पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए घटना की गहराई से जांच की मांग की है। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली है और मामले की हर पहलू से जांच शुरू कर दी गई है।
जानकारी के मुताबिक, राहुल अरुणोदय बनर्जी 29 मार्च को ओडिशा के बालासोर जिले के तलसारी समुद्र तट पर एक बंगाली टीवी सीरियल की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वह समुद्र के पानी में चले गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से ही उनके परिवार और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों में कई सवाल उठने लगे थे।
अभिनेता की पत्नी प्रियंका सरकार ने इस घटना को लेकर पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि घटना के पीछे क्या परिस्थितियां थीं, यह साफ होना बेहद जरूरी है। पुलिस अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया है कि जांच केवल हादसे तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि किसी संभावित साजिश के एंगल को भी ध्यान में रखकर सबूत जुटाए जाएंगे।
इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल मोशन पिक्चर आर्टिस्ट्स फोरम ने भी गंभीर चिंता जताई है। संगठन की ओर से कोलकाता के रीजेंट पार्क थाने में निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप लगाया गया है कि शूटिंग के दौरान सुरक्षा मानकों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया, जिससे कलाकारों की जान खतरे में पड़ सकती थी। पुलिस ने इस शिकायत को ‘जीरो FIR’ के रूप में दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
राहुल अरुणोदय बनर्जी बंगाली मनोरंजन जगत का एक जाना-पहचाना नाम थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2000 के दशक की शुरुआत में की और कई फिल्मों तथा टीवी धारावाहिकों में दमदार अभिनय से पहचान बनाई। खासतौर पर निर्देशक राज चक्रवर्ती की फिल्म चिरोदिनि तुमी जे आमार से उन्हें बड़ी लोकप्रियता मिली, जिसमें उनकी जोड़ी प्रियंका सरकार के साथ काफी पसंद की गई थी।
इसके अलावा उन्होंने कई चर्चित फिल्मों और टीवी शोज में काम किया और हाल के वर्षों में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। उनके अचानक निधन से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरी इंडस्ट्री में शोक का माहौल है। अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी है, जिससे इस दर्दनाक घटना की सच्चाई सामने आ सके।
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