अश्लील कंटेंट देने वाली साइट्स पर हरभजन सिंह ने बैन करने की कड़ी मांग, राज कुंद्रा ने कही ऐसी बात

राज कुंद्रा ने आगे कहा कि आज इंटरनेट पर बहुत सारा कंटेंट बिना किसी रोक-टोक के उपलब्ध है, जिससे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने बताया कि कई अन्य देशों में ऐसे कंटेंट पर पहले से ही पाबंदी लगाई गई है। राज ने सुझाव दिया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया की पहुंच सीमित की जानी चाहिए।