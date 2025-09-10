‘फेमस क्रिकेटर ने अश्लील फोटो भेजी…’ ट्रांसजेंडर अनाया बांगर का चौंकाने वाला खुलासा, BCCI से की ये मांग

सोशल मीडिया पर लोग अनाया बांगर को लेकर पोस्ट कर रहे हैं, कई उन्हें ट्रोल कर रहे हैं तो कई उनसे क्रिकेटर का नाम जानना चाहते हैं। अनाया को लेकर कमेंट की बाढ़ आ गई है। बता दें, अनाया बांगड़ एक बड़े परिवार से आती है। उनके पिता पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगड़ हैं और वह खुद भी एक क्रिकेटर रह चुकी हैं। उन्होंने हाल ही में ट्रांसजेंडर महिला के रूप में अपनी पहचान सार्वजनिक की थी। अनाया ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से मांग की है कि ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को महिला क्रिकेट टीम में शामिल होने का मौका दिया जाए। फिलहाल वह अशनीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं।