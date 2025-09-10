‘फेमस क्रिकेटर ने अश्लील फोटो भेजी…’ ट्रांसजेंडर अनाया बांगर का चौंकाने वाला खुलासा, BCCI से की ये मांग

Anaya Bangar Big Revealed: अमेजन MX प्लेयर का नया रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इसमें कई ऐसे कंटेस्टेंट आए हैं जो अपनी निजी जिंदगी पर खुलकर बात कर रहे हैं। पहले धनश्री वर्मा ने चहल संग तलाक पर कई हिंट दिए। अब इसी लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है अनाया बांगर का। अनाया बांगर कोई और नहीं बल्कि पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी हैं जो पहले लड़का थीं और बाद में लड़की बन गईं। शो में अनाया ने बताया कि एक जाने-माने क्रिकेटर ने उन्हें सोशल मीडिया पर एक अश्लील तस्वीर भेजी थी। अनाया का यह खुलासा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
अनाया बांगर ने शो में बाकी कंटेस्टेंट्स से बात करते हुए एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया। अनाया ने अपनी जिंदगी पर बात करते हुए कहा, "मैं पिछले साल नवंबर में अपनी ट्रांसजेंडर पहचान सबके सामने लेकर आई थी। इसके बाद दिसंबर-जनवरी में मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लगी। मेरे मन और दिमाग में जो आता था अच्छा या बुरा मैं हर बात और वीडियो पोस्ट किया करती थी। तभी अचानक एक क्रिकेटर ने मुझे फॉलो किया।"
अनाया ने आगे बताया, "हमारी कोई खास बातचीत नहीं हुई थी, मैं उन्हें पर्सनली जानती भी नहीं थीं, लेकिन फिर उसने मुझे सीधा एक वैसी तस्वीर भेज दी।" जब शो के दूसरे कंटेस्टेंट ने पूछा, "कैसी फोटो थी? तो अनाया ने जवाब दिया, "हां, समझ लो वैसी थी अश्लील।" जब अन्य कंटेस्टेंट ने पूछा कि क्या वह उस क्रिकेटर को जानती हैं, तो अनाया ने कहा, "उसे तो सब जानते हैं।" इस खुलासे के बाद सभी कंटेस्टेंट हैरान रह गए, हर कोई सोच में पड़ गया कि आखिर वो कौन हो सकता है, लेकिन अनाया ने नाम नहीं बताया।
सोशल मीडिया पर लोग अनाया बांगर को लेकर पोस्ट कर रहे हैं, कई उन्हें ट्रोल कर रहे हैं तो कई उनसे क्रिकेटर का नाम जानना चाहते हैं। अनाया को लेकर कमेंट की बाढ़ आ गई है। बता दें, अनाया बांगड़ एक बड़े परिवार से आती है। उनके पिता पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगड़ हैं और वह खुद भी एक क्रिकेटर रह चुकी हैं। उन्होंने हाल ही में ट्रांसजेंडर महिला के रूप में अपनी पहचान सार्वजनिक की थी। अनाया ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से मांग की है कि ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को महिला क्रिकेट टीम में शामिल होने का मौका दिया जाए। फिलहाल वह अशनीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं।