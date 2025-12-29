जब अडवाणी से हारकर राजेश खन्ना ने कहा था- ‘चुनाव में धांधली हुई है’, फिर शत्रुघ्न सिन्हा से सामना हुआ तो…

उनके कार्यकाल को 'उदासीन' कहा गया, लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने सेलिब्रिटी राजनीति का नया दौर शुरू किया। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो लगता है कि राजेश खन्ना की नई दिल्ली यात्रा एक फिल्म की तरह थी – ड्रामा, इमोशन, और एक अंत जो हमेशा याद रहता। उनकी मौत 2012 में हुई, लेकिन उनकी विरासत बनी रही।