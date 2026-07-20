हालांकि अब सोशल मीडिया पर साई पल्लवी की कास्टिंग को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। दरअसल जिस तरह से इस इवेंट में साई पल्लवी ने इंग्लिश में बात की और उनका मां सीता के रूप में लुक सोशल मीडिया पर आया है, उससे कई लोग अब काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि ये फिल्म के मेकर्स की भारी भूल हो सकती है। ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेज पर रामायण के ट्रेलर लॉन्च के वीडियोज शेयर किए गए हैं।